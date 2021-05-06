نسل الأغراب الحلقة 24: قتل ريم سامي والقبض على أمير كرارة

عرض مسلسل نسل الأغراب الحلقة 24 منذ قليل على شاشة قناة أون، وشهدت الحلقة تصاعد كبير في الأحداث بين “غفران” أمير كرارة، و“عساف” أحمد السقا وخادمته “فاطمة” ريم سامي.

أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 24

وبدأ مسلسل نسل الأغراب الحلقة 24 من حيث انتهت السابقة، استطاع “علي” دياب أن يصل إلى الأرض الخاصة بـ“غفران” أمير كرارة، والتي زرعها بالسر لتجارته في المخدرات وزراعة الأفيون.

قتل ريم سامي في مسلسل نسل الأغراب الحلقة 24

واستمر الصراع بين “حمزة” أحمد مالك، و"سليم" أحمد داش على “فاطمة” ريم سامي خادمة “عساف” أحمد السقا، حيث وقع في غرامها الأول وتبادله نفس الشعور بينما تسيطر على الآخر حالة من الغيرة بسبب إعجابه بها ولكنها صدته، وبعد الصراع الكبير بينهما قرر “غفران” وقف هذا الأمر حتى لا يقع الأخوين في نفس مأزق “عساف” و"غفران" على “جليلة” مي عمر.

وسلط “غفران” أحد رجاله ليطلق الرصاص على “فاطمة” أثناء تسكعها في السوق، وهو ما نجح فيه مما أثار غضب “عساف” وتوعد له بالانتقام منه، بينما غضب “حمزة” من هذا الفعل وجرى مسرعًا للحاق بـ"فاطمة" في المستشفى، وقرر رجال عساف أن ينكروا ما حدث من اتهام شخص بعينه في القضية وذلك رغبة من “عساف” أن ينتقم بنفسه.

القبض على أمير كرارة في مسلسل نسل الأغراب الحلقة 24

وألقى “علي” دياب القبض على “غفرا” أمير كرارة بتهمة تجارته في المخدرات وزراعته للأفيون، وبالفعل قام بحبسه الأمر الذي جعل عائلة الأغراب، يتخوفون من انتقام “غفران” من “علي” وخاصة والدته “نجاة” فردوس عبد الحميد التي انهارت بالبكاء عند معرفتها هذا الأمر خوفًا على ابنها من “غفران”.

وانتهت أحداث الحلقة على مشهد تخوف العمدة “حسيب” إدوارد، لما سيحدث من عداوات وانتقامات بين “غفران” و“عساف” و“علي” الذي ألقى القبض على غفران، ومن المقرر أن تكشف لنا أحداث حلقة غد الجمعة أحداث جديدة واستمرار الصراع بين نسل الأغراب لحين شعار آخر في نهاية الأحداث حيث تفصلنا 6 حلقات على نهاية المسلسل.