الجمعة 07 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لحظة تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية بمطروح (فيديو)

غلق المحال التجارية
غلق المحال التجارية بمطروح

التزم أصحاب المحلات بمدينة مرسى مطروح، بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بغلق المحال التجارية في التاسعة مساء اليوم.

ورصدت "الدستور" قيام قيادات مجلس ومدينة مرسى مطروح والأجهزة الأمنية وقسم شرطة المرافق بحملات تنفيذا لقرارات رئيس الوزراء بغلق المحال التجارية والكافيهات والمولات من الساعة ٩ مساءا.
 

وقال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، في تصريحات له إنه تم تنفيذ حمله برئاسته وقيادات المجلس وبالتعاون مع قسم شرطة المرافق ومديرية أمن مطروح للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء، مؤكدا أن 90% من أصحاب المحال ملتزمون بالإجراءات. 

 

 

مطروح اصحاب المحال التجارية مدينه مرسي مطروح مجلس الوزراء غلق المحال التجارية

الأكثر قراءة

إغلاق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى 5 أيام أمام القادم من ميدان الرماية

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بكورونا

ترحيل هندي مصاب بكورونا فور وصوله مطار القاهرة

«يشعر بالقهر والظلم ويثق في براءته».. اعترافات أشرف السعد عن أيام لندن

المفتي: الحجامة لا تُفسِد الصوم.. والفطر مما دخل لا مما خرج

«بنتاجون» يكشف موعد سقوط الصاروخ الصينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

جلال حمام

جلال حمام يكتب: الإنذار الأخير.. قبل أن يبدأ الطوفان

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

خالد عكاشة

السياسة الخارجية الإيرانية تحت جهاز الأشعة

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

جمال-أسعد

التليفزيون والسلام الاجتماعي

ماجد حبته

نابليون بلا رتوش

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (9).. رمز يهودى أم قوى للسحر.. ما قصة نجمة داوود؟

يواجه صعوبات وخدع نتنياهو.. هل سينجح يائير لابيد في تشكيل حكومة إسرائيل؟

رجل أعمال يحمل الجنسية الأمريكية.. من هو الفلسطينى مُنفذ عملية "تبواح"؟