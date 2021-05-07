لحظة تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية بمطروح (فيديو)

التزم أصحاب المحلات بمدينة مرسى مطروح، بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بغلق المحال التجارية في التاسعة مساء اليوم.

ورصدت "الدستور" قيام قيادات مجلس ومدينة مرسى مطروح والأجهزة الأمنية وقسم شرطة المرافق بحملات تنفيذا لقرارات رئيس الوزراء بغلق المحال التجارية والكافيهات والمولات من الساعة ٩ مساءا.



وقال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، في تصريحات له إنه تم تنفيذ حمله برئاسته وقيادات المجلس وبالتعاون مع قسم شرطة المرافق ومديرية أمن مطروح للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء، مؤكدا أن 90% من أصحاب المحال ملتزمون بالإجراءات.