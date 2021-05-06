حملات مكثفة لتنفيذ قرارات مواجهة كورونا في المنوفية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بالمنوفية حملة تفتيشية على المحلات التجارية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات، حيث أسفرت عن ضبط 5 أفراد لعدم ارتداء الكمامات وغلق 5 محلات تمارس النشاط دون ترخيص وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا حملة أمنية وكثفت أعمال المرور على الكافتيريات للتأكد من عدم وجود شيش والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وكذا المرور على مواقف السيارات بنطاق لمركز للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية وتفعيل الغرمات الفورية حيال المخالفين، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد الغلق المقررة للمحالات التجارية والمطاعم والكافيهات للحد من إنتشار الفيروس وحفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين.

وكثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أعمال المرور على الكافتيريات للتأكد من عدم وجود شيش والالتزام بالتباعد الاجتماعي وكذا المرور على مواقف السيارات بنطاق لمركز للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات.