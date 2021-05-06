الخميس 06 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يلتقي مدير الأمن خلال متابعة قرارات الغلق

جولة محافظ القاهرة
جولة محافظ القاهرة

التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة باللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة خلال جولة متابعة التزام المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها بمواعيد الغلق فى التاسعة بميدان الأوبرا والعتبة وشارع الأزهر ومنطقة الحسين. 
وأشاد محافظ القاهرة بامتثال أصحاب المحال التجارية والباعة بمعظم أحياء العاصمة بقرار غلق المنشآت التجارية والترفيهية والمطاعم فى تمام الساعة التاسعة مساءً حتى السادسة صباحًا اعتباراً من اليوم 6 مايو 2021 حتى 21 مايو من نفس الشهر ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وناشد محافظ القاهرة المواطنين وأصحاب المحال الإلتزام بمواعيد الغلق فى التاسعة مساءً حرصًا على الصحة العامة.

محافظ القاهرة تفجير مديرية أمن القاهرة محافظة القاهرة غلق المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية قرارت مجلس الوزراء

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