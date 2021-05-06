الخميس 06 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خبير: الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة

وزير قطاع الاعمال
وزير قطاع الاعمال

قال الخبير الاقتصادي حسن حسانين، إن الحكومة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية بقوة خلال الفترة المقبلة. 

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن جذب الاستثمارات الأجنبية عبر الاستفادة من محفظة الأراضي الضخمة المملوكة للشركات يساهم في دعم الاقتصاد المصري. 

وأشار إلى أن الدولة تشجع جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في إطار العمل علي توفير التمويل اللازم للتطوير واستغلال أفضل للأصول. 

وأوضح أن وزارة قطاع الأعمال العام تتبني خطة طموحة لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات مختلفة سواء قطاع السياحة والفنادق أو التشييد والبناء والأدوية وعدد كبير من الفرص الاستثمارية بالشركات التابعة للوزارة. 

وتابع أن الاستثمارات الأجنبية تساهم في خفض معدل البطالة مما يعمل علي توفير فرص عمل جديدة مع تطوير الأصول المملوكة والاستثمارات الواردة بغرض زيادة الإيرادات للشركات مما يصب في مصلحة الخزينة العامة للدولة .

وأكد أن السوق المصرية سوق واعدة للغاية ويحظي بأهمية كبيرة للغاية من الشركات الأجنبية الرغبة في الاستثمار في مصر؛ مما يؤكد حجم نجاح البرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة .


واستقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة، الدكتور أحمد سالم آل سودين رجل الأعمال الإماراتي رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري.

وفي بداية اللقاء، أكد الجانبان على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين مصر والإمارات والشعبين الشقيقين، والحرص على المضي قدما نحو تعميق وتطوير تلك العلاقات.

وقد تناول اللقاء التباحث حول سبل وفرص التعاون في العديد من الفرص الاستثمارية بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، في إطار الحرص على تنمية وتطوير الأصول وتعظيم العوائد المحققة منها.

وتم استعراض عدد من فرص الشراكة في بعض مشروعات الشركات التابعة للوزارة في مجال التطوير العقاري، والقطاع السياحي والفندقي، وصناعة مكونات السيارات الكهربائية، والإنتاج الزراعي والحيواني، والصباغة والتجهيز.

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