الخميس 06 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محلات ومقاهي أسوان تلتزم بمواعيد الإغلاق

الشارع الجديد وسط
الشارع الجديد وسط مدينة أسوان

شهدت منطقة الشارع الجديد وسط مدينة أسوان، مساء اليوم، التزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي بتعليمات  والقرارات التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواعيد الحظر التى تبدأ في تمام الساعه التاسعة مساءً، للحد من انتشار فيروس كورونا، مع استثناء محال السوبر ماركت والبقالة والأفران والصيدليات.

كما شهد الشارع الجديد مرور دوريات مكثفة للشرطة، لرصد مد التزام أصحاب المحال التجارية والجميع بالقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى سيتم تنفيذها بدءاً من اليوم الخميس لمواجهة تداعيات هذا الفيروس.

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التزام أسوان شرطة مجلس الوزراء الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي محافظ أسوان

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