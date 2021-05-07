يسري الشرقاوي: 5 قطاعات اقتصادية تساهم في نمو الاقتصاد خلال 2021

منها الصناعات الدوائية والسيارات الكهربائية

أكد الدكتور الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية الأفارقة، أن هناك عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تهتم بها الدولة في الفترة الحالية نظرا لأهميتها وفقا للمرحلة والظروف الحالية التي يمر بها العالم كله، من ألأبرزها قطاع الصناعات الدوائية ومراكز البحوث الطبية، والتي من أبرز القطاعات الواعدة الاقتصادية بمصر خلال عام العام المالي الجديد و التي كان اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بها واضحا و أنه من المتوقع أن تتجه الدولة بقوة لدعم هذا القطاع نظراً لأهميته البالغة، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية انتشار الوباء العالمي.

- دعم شامل للمشروعات في قطاع الزراعة

و أوضح رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية الأفارقة ، أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بمشروع استصلاح الأراضي الصحراوية والصناعات الغذائية المتطورة، وقد استطاعت الدولة أن تعتمد على عدد من المبادرات الجيدة التى شملت على توسيع مبادرة مليون ونصف فدان ، مبادرة النخيل ، مشروع أرضك هي بيتك هي مصنعك " حيث تقوم الدولة بدعم كامل لهذه المبادرات بأسعار مخفضة للأراضي وإمدادهم بلوازم الزراعة من شتلات والمتابعة المستمرة للمشروعات والمبادرات، من خلال متخصصين من الدولة لتقديم الدعم الشامل لأصحاب المشروعات .

وأضاف ، أن الدولة تعمل على دعم المشروعات بالماكينات ومستلزمات الإنتاج بالتعاون مع عدد من البنوك على راسها الزراعي المصري وخصوصاً المناطق الصحراوية الشاسعة بالوادي الجديد وسيناء ، حيث استطاعت قطاع الصناعات الغذائية أن يحافظ على قوته فى ظل انتشار وباء عالمي وايضا ارتفاع معدلات التصدير لعدد كبير من الصناعات الغذائية .

- توطين صناعة السيارات الكهربائية

وأشار "الشرقاوي"، إلي أن قطاع صناعة السيارات الكهربائية من أهم القطاعات الواعدة وقد أكد الرئيس السيسي على أهمية وضرورة توطين صناعة السيارات والبطاريات في مصر خلال جذب الشركات العالمية الكبرى المتخصصة فى هذا المجال، موضحاً أن وضعت الدولة خطة الاستغناء عن السيارات القديمة التي مضى عليها عقدين وهذا يمثل فرصة ذهبية لمصر لدخول هذا المجال حيث يتم البدء مما انتهي إليه الآخرون.

- تنفيذ أكبر شبكة معلوماتية مدمجة مع الانترنت

ونوه الخبير الاقتصادي ، إلى أن قطاع أنظمة الأقمار الصناعية صناعة واعدة لابد من الدخول فيها من ناحية التصنيع وتعمق بمجال الأنظمة الأقمار، ولفت إلى وجود اهتمام من مؤسسات الدولة نحو تطوير منظومة التكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ أكبر شبكة معلوماتية مدمجة مع الانترنت وأجهزة الهواتف الذكية .

- تطوير قطاع الصناعة يقلص البطالة

يعد قطاع صناعة الحصان الرابح، و تمثل الصناعات النسيجية والملابس من أهم القطاعات فييه والتي تم العمل على تطويرها وتحديثها خلال الفترة الماضية، نظراً لقدرتها على على تقليص حجم البطالة وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية فى ظل الدور الرقابي للحكومة .