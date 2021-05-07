الجمعة 07 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

نتمنى سقوطه فوق سد النهضة.. كيف يرى المصريون أزمة الصاروخ الصيني التائه؟ (فيديو)

الصاروخ الصيني
الصاروخ الصيني

أطلقت الصين صاروخ فضائي منذ أيام وكان الجزء الأكبر من الصاروخ خرج عن السيطرة واتجه نحو الأرض، وبانتشار خبر احتمالية سقوط الصاروخ الصيني علي منطقة مأهولة بالسكان تسبب ذلك إثارة رعب البعض والسخرية من آخرين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

وذكرت وسائل الإعلام أن الصاروخ الصيني قد مر فوق مصر يوم الأربعاء وبالتحديد فوق محافظة أسيوط ، من المفترض أن يمر اليوم  أيضا علي مصر، وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أنه من المحتمل وصول الصاروخ إلى الأرض يوم السبت المقبل، ويخشى أن يقع في منطقة مأهولة بالسكان.


وقامت "الدستور" برصد آراء المواطنين حول الصاروخ الصيني:

وقال "محمود ثروت" أحد سكان محافظة الإسكندرية إنه تعرف على موضوع الصاروخ من مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن موضوع الصاروخ شغل تفكير الكثير من المواطنين منذ انطلاقة من الصين وأصبح الكثير يتابع الموضع من المواقع الإخبارية.

وأضاف "ثروت" أنه أصابه القلق عندما علم بمرور الصاروخ في الحدود المصرية والذي استمر حوالي ٨ دقائق، واستكمل حديثة قائلاً إن دوله الصين منذ عامين تسببت في حدوث كوارث منذ فيروس كورونا الذي انطلق من الصين والآن كارثة ثانية وهي الصاروخ.

وفي نفس السياق قال "كريم الوكيل" أحد سكان حي العجمي بالإسكندرية أنه تعرف على موضوع الصاروخ الصيني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وعن مروره بدوله مصر، وقال إن معظم المواطنين أصابهم شعور بالخوف من سقوط الصاروخ داخل البلاد.

واستكمل "خالد رمضان" الحديث قائل إنه يتمنى أن يسقط الصاروخ الصيني على سد النهضة الإثيوبي، وأنه يتابع موضوع الصاروخ لحظه بلحظه لقلقه الشديد من سقوطه داخل مصر وتسببه في كارثه.

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