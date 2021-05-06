الخميس 06 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خبير اقتصادي: الحكومة تستهدف توفير فرص عمل جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص

قطاع الأعمال
قطاع الأعمال

قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد العتر إن تعاون شركات قطاع الأعمال العام مع الخاص يساهم في تنمية إيرادات الشركات. 

أضاف العتر، لـ"الدستور"، أن تطوير الشركات التجارية المملوكة للدولة يعمل علي تنشيط حركة التجارة الداخلية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص، بالتعاون مع القطاع العام يساهم في دعم الاقتصاد المصري ما يعمل علي توفير فرص عمل جديدة للشباب.

وشهد هشـام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، افتتاح المرحلة الثانية من تطوير فرع جاتينيو التاريخى، ملك شـركة بيـوت الأزيـاء الراقيـة التـابعـة للشركة القابضــة للســياحة والفنــادق-إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بتكلفة اســتثمارية بنحو 30 مليــون جنيــه بالشراكة مع مجمــوعة ريمــوندس للاســتثمار والتجــارة والتنمية.

وقام  الوزير بجولة داخل الفرع مشيدا بأعمال وجهود التطوير وجودة المنتجات وأسلوب عرضها، مؤكدا أن هذا التطوير يعد أحد نماذج الشراكة التي تحرص عليها الوزارة بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

أضاف أن افتتاح هذا الفرع فى المرحلة الأولى (في سبتمبر 2020) يأتي بعد ســنوات طويلة من إغلاقه، وتم تطــوير الواجهة التاريخــــية للفــرع مع الحفاظ على الطــراز المعــمارى المتمــيز، وذلك بالتنسيق مع محافظة القاهرة وجهاز التنسيق الحضارى لعودة فرع جاتينيو إلى سابق عهده من الرقى والفخامة.

وقد شــمل التطــويــر مساحة 1500 متر على 3 طوابق، في جمــيع النــواحــى الداخلــية بالفرع من شبــكات الإطفاء وإنـذار الحــريق التى تعمل إلكــترونياً وأنظـمة الحـاسب الآلــى طبقاً لنـظام ERP وتمت تعديـلات داخلـية عديدة منها أعمال البنـية التحتية وتركيـب سلم كهـربائى ومصاعد جديدة .

حضـــر الافتتاح، ميرفت حطبة رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس  عادل والى العضو المنتدب التنفيذى للشــركة القابضـــة للســياحة والفنــادق، والدكتورجمال يوسف رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة بيوت الأزياء الراقية، ومحمود عبد الله العضو المنتدب التنفيذى لشركة بيوت الأزياء الراقية.

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