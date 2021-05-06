«طاقة النواب»: إجراءات الدولة ضد كورونا تغلق الباب أمام السلالة الهندية

قال حسام صالح عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا لكورونا برئاسة رئيس الوزراء، وفي مقدمتها غلق المحال والمولات والمتاجر من التاسعة مساءً وبدءًا من اليوم والتي شملت غلق الحدائق والمتنزهات وبدء إجازة العيد من يوم الأربعاء 12 مايو حتى الأحد 16 مايو، جاءت في التوقيت المناسب تمامًا، لتحجّم حركة المصريين والعادات المتوارثة خلال الأسبوع الأخير في رمضان وقبيل العيد، بالنزول بكثافة للأسواق دون مراعاة للاجراءات الاحترازية لكورونا.

أضاف عوض الله، في تصريحات الخميس، أن الحكومة لم تفرض إغلاقا تامًا، لكن بعض القرارات الحيوية التي تقلل من الحركة وتعزز اجراءات التباعد الاجتماعي، مشددًا على أن الحكومة تتعامل بشفافية تامة مع تطورات الجائحة خصوصا في الموجة الثالثة، بعدما قال رئيس الوزراء إن هناك إصابات على مستوى عائلي وأسري، فهناك إصابات لأسر كاملة عكس الموجة الأولى والثانية، وهناك تسارع في عدد الإصابات.

وأكد عوض الله أن إصابات كورونا في العالم كلها مقلقة ورغم توزيع ملايين القاحات لكن لا يزال الوباء في عز قوته. قائلا إن هذه الإجراءات تُغلق الباب أمام السلالة الهندية التي وصلت لنحو 20 دولة على مستوى العالم.

وطالب النائب البرلماني بالتقيد التام بإجراءات كورونا، فلا يمكن للعدوى ألا تنتقل إلا بارتداء الكمامة وتفعيل التباعد الاجتماعي.