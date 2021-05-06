لندن تسحب زورقيها بعد مغادرة قوارب الصيد الفرنسية من مياه جزيرة جيرسي

وسط ترحيبها بتهدئة الوضع، استدعت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، زورقي الدورية التابعين لها بعد مغادرة عشرات من قوارب الصيد الفرنسية التي تجمعت عدة ساعات قبالة جزيرة جيرسي، على خلفية النزاع بين باريس ولندن حول الوصول إلى المياه الغنية بالأسماك في محيط الجزيرة بعد بريكست.



أبحر نحو 50 إلى 60 مركبا في الصباح الباكر من شمال غرب فرنسا وتجمعت بهدوء في الصباح أمام مرفأ سانت-هيلر في جزيرة جيرسي حيث بقيت لساعات ثم غادرت المنطقة بعد الظهر نحو المرافئ الفرنسية القريبة من الجزيرة التابعة للتاج البريطاني ولكنها ليست جزءًا من المملكة المتحدة.



ومساء، أعلنت المملكة المتحدة سحب زورقي الدورية التابعين لقواتها البحرية بعد مغادرة قوارب الصيد الفرنسية دون أن تتسبب بإغلاق مرفأ سانت -هيلير.



وقالت الحكومة البريطانية في بيانها: "يسعدنا أن قوارب الصيد الفرنسية غادرت المنطقة قبالة جيرسي بما أن الوضع سُوي في الوقت الحالي، يستعد زورقا الدورية التابعان للبحرية الملكية للعودة إلى الميناء في المملكة المتحدة".



فيما أشارت وزارة الدفاع البريطانية في وقت سابق إلى أن نشر الزورقين "اجراء وقائي بحت بالاتفاق مع حكومة جيرسي".



من جانبها، دعت وزيرة البحار الفرنسية أنيك جيراردان الخميس السلطات البريطانية إلى إلغاء القيود الجديدة التي فرضت على حصول الصيادين الفرنسيين على تراخيص للصيد في مياه جيرسي، في تصريح لوكالة فرانس برس بعد أيام من التوتر في هذا الشأن.



وقالت جيراردان "أدعو السلطات البريطانية إلى التراجع عن قرارها".