الجمعة 07 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم لاشتراكه مع آخر فى تزوير المحررات الرسمية

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة، بحبس متهم اشترك مع آخر فى تشكيل عصابة جديدة لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات في القضية.

 

وواجهت النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، والأحراز المضبوطة بحوزته والتي ضمت مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية - مجموعة من شهادات الاستثمار وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختاما مزورة - مجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختاما مزورة لشعار الجمهورية.

 

وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام شخصين مدير مكتب للمقاولات العمومية والتسويق العقارى وعامل بذات المكتب بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية متخذان من مكتب المقاولات والتسويق العقارى الذى يعملان به وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى وترويج المحررات المزورة لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة،وذلك نظير مبالغ مالية يتحصلان عليها منهم.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبتفتيش مقر المكتب المشار إليه عُثر بداخله على (العديد من المستندات والمحررات والأختام "مزورة بالكامل" - كمية كبيرة من طوابع الدمغات المقلدة - جهاز كمبيوتر محمل يحوى نماذج المحررات والأختام المضبوطة ونماذج لأختام شعار الجمهورية المقلدة - طابعة ألوان تُستخدم فى طباعة المستندات المزورة- هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية على برنامج "واتس آب" الدالة على نشاطهما.

النيابة العامة تشكيل عصابة تزوير أختام الدولة المحررات الرسمية المؤسسات الحكومية

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