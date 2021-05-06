الخميس 06 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

إيمان خطاب: فرحات زكي عين الكون المبصرة بفنه التشكيلي

بورتريه للفنان فرحات
بورتريه للفنان فرحات زكي

يعتبر الفنان التشكيلي فرحات زكي واحدًا من أبرز الفنانين التشكيلين المصريين، والمولود بأسيوط في 1956، وحصل على بكالوريوس الفنون الجميلة (قسم التصوير) 1979، ويعد واحدًا من أبرع فناني البورتريه في مصر وقدم طوال مسيرته الفنية مئات المعارض ما بين جماعية وفردية.

وكتبت الفنانة التشكيلية والناقدة إيمان خطاب تحت عنوان فرحات زكي عين الكون المبصرة: يقول جلال الدين الرومي الإنسان هو عين الكون المبصرة ومن هذا المنطلق كان الفن هو روح الكون وجوهره، أما الفنان فهو صانع لأكوان وعوالم موازية وهو العين المنعكسة..على الجماد والطبيعة والبشر، لتمنحها حياة ذاتية خاصة.

ويغلب على أسلوب أستاذ البورترية الكلاسيكية الرصينة المطعمة بشاعرية وحميمية التاثيرية، لكن وجوهه ليست كأى وجوه، فإنها وجوه حية تحدق فى تحدى للمتلقى أو تهيم فى عالم بعيد، كما يتميز البورترية بقوة الكتلة وسيطرتها على اللوحة وتعبيرية العيون وطزاجتها، ما يعكس روح الفنان الشفافة والمتفاعلة والمحبة للبشر، وهذا يرجع إلى أنه نشأ فى حى شعبى مصرى عتيق يضج بانماط عديدة من البشر، وعاش وسط ممارسات وضجيج البشر من مستويات مختلفة، ولكن كان دائمًا شغله الأكبر هو الإنسان. 

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إيمان خطاب الفنان فرحات زكي فن تشكيلى البورتريه مونيه

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