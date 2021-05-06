حبس المتهم بقتل شاب بسبب خلاف على ثمن موبايل في حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الخميس، بحبس المتهم بقتل شاب بسبب خلاف على ثمن هاتف محمول في منطقة كفر العلو، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على سلاح الجريمة.

كانت النيابة قررت في سابق تشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن وتسليم الجثة لذويها.

وتمكنت مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد السيسي، من القبض على المتهم الهارب في واقعة قتل شاب بسبب خلاف على ثمن هاتف محمول بمنطقة كفر العلو، دائرة القسم.

جاء ذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المدعو "محمد سالم"، (هارب)، المتهم هو وشقيقه المدعو "أحمد سالم"، (مضبوط) بقتل المجني عليه "يوسف عيسي"، 20 سنة، بسبب خلاف على ثمن هاتف محمول اخذه الجناة من الضحية.

وتوصلت تحريات الرائد أحمد الدالي، معاون أول مباحث قسم شرطة حلوان، إلى اختباء المتهم في أحد الأماكن السكنية بنطاق محافظة القاهرة، ويحوز سلاحا ناريا "بندقية خرطوش".

وعقب تقنين الإجراءات خرجت مأمورية أمنية وداهمت مكان اختباء المتهم وألقت القبض عليه وعثر بحوزته على السلاح الناري.

وتلقى المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفى العام، باستقبال جثة المدعو "يوسف عيسي"، 20 سنة، مصاب بطلق ناري.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد أحمد الدالي، معاون مباحث حلوان، لموقع الحادث وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "أحمد سالم"، وشهرته أبو حلاوة، 33 سنة، ومقيم بمنطقة كفر العلو، وشقيقه محمد، هارب.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت مباحث حلوان من ضبط المتهم بالواقعة والسلاح المستخدم وتبين أنه فرد خرطوش محلي الصنع وبتكثيف التحريات أمكن تحديد وضبط المتهم الهارب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة تجاه.