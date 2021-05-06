الخميس 06 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة والدول الأوروبية تطالب بإجراء الانتخابات الليبية نهاية 2021

ليبيا
ليبيا

جددت ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، اليوم الخميس، المطالبة بضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا في وقتها المحدد. 

 

وذكرت سفارات ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا الولايات المتحدة في ليبيا، في بيان مشترك مساء اليوم، أن قرار مجلس الأمن رقم 2570 دعا السلطات والمؤسسات الليبية بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إلى تسهيل انتخابات 24 ديسمبر 2021 ، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات بحلول 1 يوليو 2021، وذلك حسب بيان للسفارة الأمريكية في ليبيا.

 

وشددت البيان المشترك على أنه الاستعدادات الأمنية والسياسية والفنية واللوجستية مهمة وأساسية، وتعتقد السفارات المذكورة أعلاه، أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، والتي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات، خلال الجدول الزمني الذي حدده قرار مجلس الأمن رقم 2570.

 

ليبيا تنتهي من مسودة دستورية لإجراء الانتخابات

وكشفت مصادر ليبية، أمس الأربعاء، عن تأجيل طرح الاستفتاء على دستور ليبيا الجديد إلى ما بعد انتخاب البرلمان الجديد في 24 ديسمبر 2021، وذلك ضمن المقترح النهائي للقاعدة الدستورية الصادر عن اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي.

 

كما نصت القاعدة الدستورية  المقترحة لإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري على أن يكون المقر الرسمي لمجلس النواب هو مدينة بنغازي، وأن تكون ولاية مجلس النواب القادم 4 سنوات تنتهي بانتخاب برلمان آخر بالدستور اذا أمكن واذا تعذر ينتخب بنفس هذه القاعدة.

 

 كذلك نصت القاعدة الدستورية على وضع مقترح بتعيين رئيس الدولة من قبل البرلمان ومقترح  آخر بأن ينتخب رئيس الدولة من قبل الشعب على أن يفصل ملتقى الحوار السياسي بأعضائه الـ 75 في هذه المسألة، وأن يختار رئيس الدولة، رئيس الحكومة بعد التشاور مع مجلس النواب وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

وأحال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، مسودة مقترح بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي.

 

وأوضحت البعثة الأممية إلى ليبيا، أن هذا الأمر جاء بعد الانتهاء من المسودة هذه الأيام من قبل اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، عقب اجتماعها في تونس العاصمة في الفترة من 7 إلى 9 أبريل الماضي.

المانيا بريطانيا إيطاليا فرنسا الولايات المتحدة ليبيا

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