الجمعة 07 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المتاجر بمدينة نصر

تشكيل عصابى
تشكيل عصابى

أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس تشكيل عصابى ٤ أيام علي ذمة التحقيقات تخصص فى السرقة من داخل المتاجر بأسلوب "كسر القفل والمغافلة" بمدينة نصر. 

كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة. 

البداية عندما تلقى العميد حازم الدربي رئيس مباحث القطاع اخطارا يفيد  أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بقيادة المقدم إسلام مقبل رئيس المباحث لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت فى إحدى السيارات "مطموسة اللوحات" يستقلها ٤ أشخاص.

 

بالفحص تبين أنهم ٤ أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وبحوزة أحدهم طبنجة صوت و٥ طلقات صوت من ذات العيار . 

وأقروا أمام اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة بأنهم كانوا فى سبيلهم لسرقة محتويات متجر بدائرة القسم كرهاً عن العاملين به باستخدام الطبنجة الصوت المضبوطة إلا أنهم لم يتمكنوا من إرتكاب الواقعة لاستشعارهم بتواجد عدد كبير من العمال بداخله.

واعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المتاجر بإسلوبى"كسر القفل – المغافلة" كما أقرا بإرتكاب حادثتي سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط بعض المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهم والبعض الأخر لدى عميلهم "حسن النية" والتى أقروا ببيعها للأخير مقابل مبلغ مالى كما تم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى وشاشة من متحصلات وقائع السرقة وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كسر القفل والمغافلة مدينة نصر نيابة مدينة نصر حبس تشكيل عصابي أمرت النيابة العامة

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