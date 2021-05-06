«زهرة لامعة».. السفارة الأمريكية تنشر صورة لنهر النيل في مصر

استعرضت السفارة الأمريكية بالقاهرة، صورة التقطتها الأقمار الصناعية لجمال مصر حيث يتلاقى نهر النيل بالبحر المتوسط، في رسالة من السفارة بالتزامن مع الجولة التي يجريها جيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي إلى مصر والمنطقة بشأن سد النهضة وقضايا أخرى.

وقالت السفارة الأمريكية بالقاهرة في بيان عبر صفحتها على موقع فيسبوك "انظر كيف يبدو نهر النيل والدلتا وكأنهما زهرة لامعة ذات جذع طويل في هذه الصورة التي التقطها رائد فضاء من محطة الفضاء الدولية".

وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن القاهرة تبدو كقاعدة مشرقة بشكل خاص من هذه الزهرة.

الخارجية تبحث مع المبعوث الأمريكي سد النهضة

وكان سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، التقيا أمس الأربعاء، بالقاهرة، مع جيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي والوفد المرافق له لمناقشة مستجدات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي وللتشاور حول سبل إنجاح الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إن الوزيرين استعرضا خلال الاجتماع مسار ملف سد النهضة الممتد لعقد كامل منذ أن بدأت إثيوبيا بناء هذا السد دون التشاور مع دولتي المصب وانتهاءً بالمفاوضات الجارية على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة والتي لم تكلل بالنجاح بسبب تعنت إثيوبيا ورفضها كل الأطروحات الفنية حول قواعد الملء والتشغيل التي قدمتها مصر خلال المفاوضات أو التي ساهم في إعدادها وسطاء دوليون وقبلتها مصر، ومنها الاتفاق الذي انتهت إليه المفاوضات التي جرت برعاية أمريكية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزيرين شكري وعبدالعاطي أكدا خلال الاجتماع أن مصر ما زالت تأمل في أن يتم التوصل لاتفاق حول سد النهضة قبل صيف العام الجاري، حيث يتعين أن تتم عملية ملء السد وفق اتفاق يراعي مصالح دولتي المصب ويحد من أضراره عليها.

وأعرب الوزيران عن استعداد مصر لبذل الجهد اللازم لإنجاح مسار المفاوضات الذي يرعاه الاتحاد الإفريقي وتقوده جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأشارا إلى أن مصر تتطلع للتعاون مع شركائها الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، لتحقيق هذا الهدف والتوصل للاتفاق المنشود.