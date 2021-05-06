الخميس 06 مايو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لصدور أحكام ضده.. ترحيل أشرف السعد للإسكندرية

أشرف السعد
أشرف السعد

قالت مصادر مطلعة على التحقيقات التي تجرى مع رجل الأعمال أشرف السعد، والذي وصل القاهرة، أمس، بعد 26 عاما قضاها في لندن، إنه جرى ترحيله إلى الإسكندرية، بسبب صدور أحكام ضده من محاكمها للاختصاص، في قضايا متهم فيها.

وأكدت المصادر سلامة موقفه القانوني في القاهرة، وأنه ليس مطلوبا على ذمة قضايا فيها، فضلا عن إنهاء الأحكام الصادرة بحقه فيها.

ووصل رجل الأعمال أشرف السعد القاهرة، أمس، على متن طائرة الخطوط المصرية رقم 778 القادمة من لندن، وأنهى إجراءات وصوله عبر صالة 3 بمطار القاهرة، بعد غياب عن مصر دام أكثر من 26 عاما، بسبب قضية توظيف الأموال الكبرى التي هرب على إثرها إلى لندن.

يذكر أن محمد أشرف السيد علي سعد، الشهير بأشرف السعد، من مواليد 1 يناير 1954، بقرية ميت غريطة بمحافظة الدقهلية، وهو رجل أعمال مصري، رئيس مجموعة السعد للاستثمار، صاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال التي ذاع صيتها خلال فترة التسعينات، ووصلت قيمة الأموال التي يديرها إلى حوالى مليار جنيها، وتم التحفظ على جميع أمواله وممتلكاته، ضمن عدد من شركات توظيف الأموال.

رجل الأعمال أشرف السعد أمن الأسكندرية أحكام القاهرة طائرة الخطوط المصرية

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التحفظ على أشرف السعد فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولى

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