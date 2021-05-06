الخميس 06 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

قبل دقائق من الغلق.. زحام شديد على محال الملابس بمنطقة إمبابة

زحام مواطنين
زحام مواطنين

شهدت محال منطقة إمبابة بالجيزة، مساء الخميس، زحامًا كبيرًا بعد توافد العديد من المواطنين لشراء ملابس العيد قبل غلق أبوابها، التزامًا بقرارات الحكومة الأخيرة التي قررت غلق المقاهي والمحال في التاسعة مساءً، لمحاصرة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

وشهدت محال الملابس إقبالاً كبيرًا وزحام شديد من قبل المواطنين على شراء الملابس عقب انتهاء ساعات الصوم، وسط التزام الجمهور على ارتداء الكمامات وعدم التواجد في أماكن مزدحمة واستخدام أدوات التعقيم.

وأعلنت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مجموعة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة كورونا خلال أسبوعين والتي بدأ تطبيقها الخميس، ولمدة أسبوعين بدءًا من 6 مايو الجاري وحتي 21 مايو، وذلك خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وتم تحديد إجازة عيد الفطر اعتبارًا من الأربعاء المقبل 12 مايو وحتى الأحد 16 مايو لتكون إجازة العيد 5 أيام.

زحام مواطنين
زحام مواطنين
زحام مواطنين
زحام مواطنين
زحام مواطنين
زحام مواطنين
زحام مواطنين
زحام مواطنين
زحام مواطنين
زحام مواطنين
زحام مواطنين
زحام مواطنين
فيروس كورونا ملابس العيد الإجراءات الاحترازية لأزمة كورونا اخر قرارات الحكومة عيد الفطر

الأكثر قراءة

إغلاق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى 5 أيام أمام القادم من ميدان الرماية

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بكورونا

لصدور أحكام ضده.. ترحيل أشرف السعد للإسكندرية

«بنتاجون» يكشف موعد سقوط الصاروخ الصينى

التحفظ على أشرف السعد فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولى

أكبر دراسة واقعية حتى الآن: لقاح «فايزر- بايونتيك» يحمي بنسبة 95% من كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

جلال حمام

جلال حمام يكتب: الإنذار الأخير.. قبل أن يبدأ الطوفان

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

خالد عكاشة

السياسة الخارجية الإيرانية تحت جهاز الأشعة

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

جمال-أسعد

التليفزيون والسلام الاجتماعي

ماجد حبته

نابليون بلا رتوش

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (9).. رمز يهودى أم قوى للسحر.. ما قصة نجمة داوود؟

يواجه صعوبات وخدع نتنياهو.. هل سينجح يائير لابيد في تشكيل حكومة إسرائيل؟

رجل أعمال يحمل الجنسية الأمريكية.. من هو الفلسطينى مُنفذ عملية "تبواح"؟