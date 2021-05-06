قبل دقائق من الغلق.. زحام شديد على محال الملابس بمنطقة إمبابة

شهدت محال منطقة إمبابة بالجيزة، مساء الخميس، زحامًا كبيرًا بعد توافد العديد من المواطنين لشراء ملابس العيد قبل غلق أبوابها، التزامًا بقرارات الحكومة الأخيرة التي قررت غلق المقاهي والمحال في التاسعة مساءً، لمحاصرة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

وشهدت محال الملابس إقبالاً كبيرًا وزحام شديد من قبل المواطنين على شراء الملابس عقب انتهاء ساعات الصوم، وسط التزام الجمهور على ارتداء الكمامات وعدم التواجد في أماكن مزدحمة واستخدام أدوات التعقيم.

وأعلنت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مجموعة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة كورونا خلال أسبوعين والتي بدأ تطبيقها الخميس، ولمدة أسبوعين بدءًا من 6 مايو الجاري وحتي 21 مايو، وذلك خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وتم تحديد إجازة عيد الفطر اعتبارًا من الأربعاء المقبل 12 مايو وحتى الأحد 16 مايو لتكون إجازة العيد 5 أيام.

زحام مواطنين

زحام مواطنين

زحام مواطنين

زحام مواطنين

زحام مواطنين