77611 إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا وبولندا

تواصل أعداد إصابات كورونا في الارتفاع حول العالم حيث أظهرت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الأيطالية، تسجيل 258 حالة وفاة بسبب جائحة كورونا في البلاد و71 ألفا 180 حالة إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وذكرت وكالة أنباء آكي الإيطالية أن معدل الإصابات مقارنة بعدد الاختبارات ارتفع قليلا ليبلغ 3.6%.



وبلغت أعداد المتعافين من الوباء في إيطاليا ثلاثة ملايين و557 ألفا و133 شخصا حتى الآن.

كما سجلت وزارة الصحة في بولندا 6 آلاف و431 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المُستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليونين و818 ألفًا و 378 مُصابًا.



وذكرت الوزارة الصحة، في بيانها الذي أورده موقع (بولاند إن)، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 510 وفيات جديدة، خلال نفس الفترة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 68 ألفًا و993 حالة.



وأوضحت أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا مليونين و 546 ألفًا و751 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، بينما وصل عدد الحالات النشطة إلى 202 ألف و634 حالة على مستوى البلاد.



يذكر أن عدد الحاصلين على لقاح "كورونا" في بولندا بلغ حتى الآن 12 مليونا و614 ألفًا و827 شخصًا.



يُشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب منذ بداية تفشي المرض أكثر من 156 مليون شخصًا في جميع أنحاء العالم، توفي منهم أكثر من ثلاثة ملايين حتى الآن.



من جانب آخر، أعلنت ألمانيا، عزمها السماح بتطعيم جميع البالغين على اختلاف أعمارهم بلقاح "استرازينيكا" المضاد لفيروس "كورونا".



ونقلت شبكة "سكاي نيوز" في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الخميس عن وزير الصحة الألماني، ينس سبان، قوله إن بلاده تراجعت عن قرار سابق كان يقصر تطعيم من تزيد أعمارهم عن 60 عامًا بلقاح "استرازينيكا".



وأوضح سبان أن ألمانيا ترمي إلى تقديم اللقاح لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عامًا بحلول نهاية أغسطس المقبل بشرط أن يوافق المنظمون على تطعيم تلك الفئة العمرية بلقاح فايزر.