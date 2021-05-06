«رفات نبي» رواية جديدة لـ أمير حسين عن دار الهالة

صدر حديثًا عن دار الهالة للنشر والتوزيع رواية رفات نبي للروائي أمير حسين وهى الرواية التي فازت مؤخرا بجائزة حمد بن شرقي للإبداع.

ويقول أمير حسين، لـ"الدستور":" استغرقت في كتابة الرواية سنوات ما بين تعديل وتنقيح واختزال حاولت خلالها أن أدمج بين الأحداث والفلسفة، كي لا تطغي احداهما على الاخرى داخل عالم مختلق جردت فيه الزمان والمكان كي تصير صالحة لكل زمان ومكان اردت ان تكون الرواية عين راصدة للنفس البشرية كاشفة للإنسان مستخرجة لما فيه من خير وشر، ميزان، نحكم به على أهلية الإنسان كخليفة للإله نقيم فيه جدوى وجودة نكيل افعاله وصراعاته حزبيته وطائفتيه عنصريته كيف يصنع بالقوة صورة الحق وكيف بأنامله هو نفسه يمحوها".

وصدّر الناشر الرواية بقوله: "في هذه الرواية الاستثنائية نلتقي بكاتب يؤمن بمشروع روائي حقيقي، ويملك أدواته، ويعتني – دوما- بتطويرها ليقدم لنا هذه الجوهرة، التي تستطيع قراءتها عديد المرات، بالشغف الكامل والمتعة المتجددة.

هذا الكاتب الانسان المفكر المملوء بالاسئلة الوجودية غير المنتهية المد والأثر، التي عندما تتضح معالمها وأقدارها للتحرر يتواطأ معها بحرفية، فينحت بعضها بأزميله الفنان، ويغزل بعضها الآخر غزلا بحرفة المدهش، ويلبس هذه بتلك، فتتكون الحياة بتفصيلاتها، ولا يكتفي بهذا،إنه يمنح كل شئ حقه ومدقاره ليكتمل تحرره من سيطرة الفكرة الأولى فيتلقفها البياض، ثم نتلقفها نحن فتتلبسنا الأسئلة والهواجس وحالات التكوين الأولى، ونبحث في إسقاطاته عن الازمنة التي تتعدى زمان النص، ونبحث عن الأمكنة التي سكتت عنها الحكايات ونبحث عن القيمة الأهم قيمة الانسان.

أما عن أمير حسين روائي مصر يعمل كمدير مشروع في مجال تقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية.

ويتصدر الكتابة والنشر منذ العام ٢٠١٣ صدرت له روايتين ونوفيلا وحازت روايته رفات نبيّ على الجائزة الأولى في جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم العريقة الصادرة عن إمارة عجمان

مشروعه الروائي عن جدارة الإنسان بحمل الرسالة وتقييم أدائه كخليفة لله في الأرض مراتٍ الفشل والنجاح وجدوى منحه المزيد من الفرص لإثباتها.