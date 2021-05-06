مريض نفسي يطعن زوجة شقيقه الصائمة قبل الإفطار بحلوان

شهدت منطقة عرب غنيم بمدينة حلوان، جنوب محافظة القاهرة، واقعة مأساوية، حينما أقدم مريض نفسي على قتل زوجة شقيقه الصائمة بـ4 طعنات في الصدر قبل آذان المغرب، مدعيا أن ذلك نتيجة خلافات عائلية، وألقت مباحث حلوان القبض عليه.

تلقى المقدم محمد السيسي رئيس مباحث حلوان، بلاغا يفيد باستقبال مستشفى حلوان العام سيدة تدعى “رشا. ك 25 عاما”، مصابة بطعنات نافذة وتوفيت عقب وصولها.

وبالفحص تبين أن القاتل شقيق زوج المجنى عليها "عمر. ص. م" موظف أمن بمترو الأنفاق، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بشراء سكين للاعتداء بها على زوجات أشقائه، وأنه يمر بأزمة نفسية بعد تعرضه لحادث طريق بمنطقة عين حلوان، ثم وفاة زوجته داخل أحد المستشفيات أثناء ولادتها في شهر نوفمبر الماضي، ما جعل أشقائه يقومون بإدخاله لإحدى المصحات وعليه تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.