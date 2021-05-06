«سيرة الإنسان الفريد».. كتاب جديد لـ عبد الرحيم طايع عن دار الأدهم

صدر حديثا عن دار الأدهم للنشر والتوزيع، كتاب عبد الرحيم طايع "سيرة الإنسان الفريد أحمد طايع كمال الدين".. الكتاب ينتمي إلى أدب السير، يستعرض من خلاله طايع سيرة أبيه الشيخ الأهزي العالم الذي مارس الكتابة الأدبية لمامًا في حياته، لكنه يتجاوز الكيان الأبوي الشخصي، بالرغم من تركيزه عليه طبعا، إلى جملة الأجواء والظروف التي أحاطت به في فترته، مؤرخا للفترة كلها من خلاله تأريخا إنسانيا واجتماعيا وافيا..

الكتاب هو الثاني عشر لطايع الذي أصدر من قبله تسعة دواوين شعرية (بين العامية والفصحى والنثري والموزون) ودراسة في العلوم الاجتماعة ورواية.. ينتوي طايع توقيعه في المعرض وفي ندوتين كبريين بمحافظته قنا، إحداهما خاصة بفيلا عمه الدكتور كمال الدين طايع، أحد الذين أهدى إليهم الكتاب، والثانية عامة بقصر الثقافة أو بمكان آخر سيدعوه للأمر مرحبا بعطائه الجديد الفريد. ضمن دواوين طايع الشعرية ديوانه الذي أهداه لأمه الراحلة، وحمل اسمها، وهو الديوان الذي فاز بجائزة التميز في الشعر بمسابقة اتحاد كتاب مصر عام 2015.. الديوان صادر عن نفس الدار، وهو ما يجعل طايع في غاية السعادة لأنه أصدر كتابا نثريا عن أبيه وشعريا عن والدته، بواسطة ناشر واحد، وهي صدفة نادرة للغاية في مسيرات المبدعين! .

أما عن عبد الرحيم طايع فهو من مواليد محافظة قنا، ويعمل مدرسا للغة العربية ونشرت أعماله بمعظم الصحف والدوريات الثقافية المصرية والعربية.

صدر لطايع 12 عملا منهم تسعة دواوين هي: لسه ما متناش.. ديوان قصيدة نثر عامية- دار ميريت للنشر والمعلومات 2001، غرقانين.. ديوان قصيدة نثر عامية- دار النسيم للنشر والتوزيع، اخترت القطار للسفر.. ديوان قصيدة نثر فصحى- بيت الياسمين للنشر والتوزيع 2013، روايح فلت حريرها.. ديوان شعر عامية (مربعات 25 ينايرالشعرية)- دارالأدهم للنشر والتوزيع 2013، وجه كبير مخيف.. ديوان قصيدة نثر فصحى، سبع تنويعات على اسم المحروس عبد الرحيم طايع.. ديوان شعر عامية- دار النسيم للنشر والتوزيع 2013، ما قطعته من لحمي الحي.. ديوان قصيدة نثر فصحى- هيباتيا للنشر 2014، السلامة والغنامة (رصد دعاء الأمهات المصريات للأبناء).. دراسة في الأدب الشعبي- دار النسيم للنشر والتوزيع 2014، صفية (لما الحاجات تشبه رحيل الأمهات).. ديوان شعر عامية- دار الأدهم للنشر والتوزيع 2014، غنوة جديدة لعبد الحليم حافظ.. ديوان شعر عامية- دار الأدهم للنشر والتوزيع 2017، كسرخاطر.. رواية- دار النسيم للنشر والتوزيع 2017.

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