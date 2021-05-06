الخميس 06 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة 4 سوريين بينهم طفل جراء انفجار عبوة ناسفة بمدينة إعزاز

سوريا
سوريا

أصيب 4 سوريين بينهم طفل، اليوم الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في مخيم باب السلامة القديم بريف مدينة إعزاز، شمالي حلب.

ولم تتبن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن الحادث، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 

تصاعد عمليات الاغتيال في درعا 

وعلى جانب آخر، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوع حادثة اغتيال جديدة طالت عنصرين من الفرقة الرابعة بالجيش السوري، بعد استهدافهما برصاص مجهولين، على طريق أم ولد بريف درعا الشرقي.

وأكد المرصد السوري أن حوادث الاغتيال التي تطال عناصر ومتعاونين مع قوات الجيش السوري وأجهزته الأمنية تتواصل في مناطق متفرقة من درعا، بشكل تصاعدي وملفت خلال الأيام الأخيرة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن، صباح اليوم، عن حدوث عملية اغتيال جديدة طالت متزعم مجموعة أمنية ضمن الفرقة الرابعة، وذلك بعد استهدافه برصاص مجهولين، في قرية خراب الشحم، بريف درعا الغربي.

سوريا حلب إعزاز درعا المرصد السوري لحقوق الإنسان

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