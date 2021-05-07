تكريم أمهات الشهداء أثناء العرض الخاص لفيلم الشهيد (صور)

كرم المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، نيابة عن وزيرة الثقافة والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي، الخميس، مجموعة من أمهات شهداءنا الأبرار من الجيش والشرطة.

جاء ذلك ضمن احتفالية نظمها المركز القومي للسينما وتم خلالها العرض الخاص للفيلم التسجيلى "الشهيد" للمخرج عاطف شكري الذي تتناول أحداثه كتاب «حكايات الولاد والأرض» الذي أصدرته الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، للكاتب محمد نبيل الذي يقدم من خلالها على ألسنة أمهات وزوجات وبنات شهداء الجيش والشرطة؛ شهادات حية مكتملة حول سيرهم وبطولاتهم، وأبرزهم الشهيد المنسى ورفاقه.

خلال الاحتفالية، سلم خالد جلال والباسوسي دروع التكريم لأمهات الشهداء المقدم شريف محمد عمر، الرائد شرطة محمد أنور جمعة، عريف /عماد أمير رشدي.

تكريم أمهات الشهداء أثناء العرض الخاص لفيلم الشهيد

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