كوفيد 25 الحلقة 9.. ياسين يكتشف عدم فاعلية لقاح الفيروس الجديد

تتصاعد الأحداث في مسلسل كوفيد 25 والذي يخوض بطولته النجم يوسف الشريف حيث شهدت الحلقة التاسعة اكتشاف يوسف الشريف الذي يجسد شخصية “الدكتور ياسين” للمعمل السري الذي اجري فيه تجارب تصنيع فيروس كوفيد 25 على إحدى المواطنين.

وعثر كل من يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني “رامي” وأمير صلاح الدين “الدكتور محسن” وبرفقتهم ميدو عادل “سامح منتصر” والذي قتل الفنانة إيناس كامل في الحلقات السابقة، على كاميرا داخل معمل التجارب تبين من خلال فيديو تم تسجيله أن التجارب فشلت ولم يستطع الأطباء السيطرة على المواطن بعد أن تفشى الفيروس بداخله وتحول لإنسان خارق وقام بقتلهم ماعدا طبيب واحد استطاع الهرب.

وكشفت الحلقة التاسعة من مسلسل كوفيد 25 أن إدوارد الذي يجسد دور “الدكتور سيف” بأنه كان على علاقة غير شرعية مع الفنانة ميرنا نور الدين وأدت العلاقة إلى حملها منه ولكنه رفض الاعتراف به حيث يساعدها على التخلص من الجنين ولكن مع تطور الأحداث واكتشاف الفيروس الجديد تخلى عنها وهددته بأنه في حال عدم مساعدته لها لإجهاض الجديد سوف تخبر الفنانة أيتن عامر والتي تجسد شخصية صحفية تدعى نهال طليقة الفنان يوسف الشريف والتي ستتزوج من إدوارد بعلاقتهم الغير شرعية.

وأثناء مواصلة يوسف الشريف البحث عن حقيقة الفيروس الجديد برفقة “رامي”، و"محسن"، و"سامح منتصر" داخل الشركة المصنعة للفيروس واللقاح الخاص به عثروا على كاميرا أخرى كان بها تسجيل للطبيب الهارب من معمل التجارب بعد أن قتل المواطن الذي كان يجرى عليه التجارب جميع الأطباء الذين كانوا داخل المعمل بأنه أصيب بالفيروس بالرغم من إنه حصل على اللقاح مما تبين أن الفيروس تطور بشكل كبير واللقاح الذي صنع لم يؤثر فيه.

وانتهت الحلقة التاسعة من مسلسل كوفيد 25 بفتح “سامح منتصر” للغرفة الذي يحتجز فيها الطبيب المصاب والذي انهال عليه وهاجمه مما أدى إلى قتله للفنان ميدو عادل.

أبطال وصناع مسلسل كوفيد 25

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.