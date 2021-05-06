«المرأة سلعة».. حكايات توارث الزوجات بين قيادات القاعدة

نجح مسلسل «القاهرة كابول» فى الكشف عن فضائح التنظيمات الإرهابية، والتى من بينها توريث الزوجات، فمن يُقتل زوجها أو يجرى القبض عليه تتزوج من صديقه بأمر زعيم التنظيم، ما يعد إهانة للمرأة.

خلال أحداث المسلسل، تزوج الشيخ رمزى، أمير الجماعة، من أكثر من سيدة، وفعل نفس الشىء مفتى التنظيم الشيخ منير، وهذا لا يحدث فى الدراما فقط، بل فى الواقع.

ففى تنظيم القاعدة الإرهابى، على سبيل المثال، تزوج أيمن الظواهرى، زعيم التنظيم، من أميمة حسن أحمد محمد حسن، وشهرتها «أم خالد»، التى سبق لها الزواج من قيادى فى تنظيم الجهاد، يدعى طارق أنور، وقتل فى أفغانستان عام ٢٠٠١، وتزوجها «الظواهرى» بعد عام واحد من وفاته.

وتزوجها «الظواهرى» بعد مقتل عزة نوير، زوجته الأولى، فى غارة أمريكية فى أفغانستان.

وتجدر الإشارة إلى أن «أميمة»، زوجة «الظواهرى»، هى شقيقة طارق حسن، القيادى فى الجماعة الإسلامية المصرية، الذى حكم عليه بالإعدام فى قضية «العائدون من أفغانستان» عام ١٩٩٢.

أما الزوجة الثالثة لـ«الظواهرى» فتدعى سيدة حلاوة، وكنيتها «أم تسنيم»، ولدت فى منطقة ناهيا فى محافظة الجيزة، وكانت زوجة أحمد السيد النجار، المحكوم عليه بالإعدام فى قضية العائدين من ألبانيا وقضية كرداسة، ونفذ فيه حكم الإعدام، وتزوجت القيادى بالقاعدة طارق أنور، لمدة عام، حتى قتل، فتزوجها «الظوهرى»، ثم يقال إنها قتلت فى غارة أمريكية على تور بورا فى أفغانستان.

ومن بين المعلومات المؤكدة، أن زوجة مجدى سالم، عضو تنظيم الجهاد المتورط بقضية «طلائع الفتح»، كانت زوجة الجهادى عبد السلام فرج، المخطط لاغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وزوجة مختار حمزة، شقيق مصطفى حمزة، القيادى بالجماعة الإسلامية المتورط فى محاولة اغتيال الرئيس الراحل حسنى مبارك فى أديس بابا، كانت فى الأساس زوجة الدكتور بشير، القيادى بالجماعة الإسلامية فى الصعيد.

كما أن زوجة الشيخ سيد الأسيوطى، أحد قيادات الجماعة الإسلامية، أمين حزب البناء والتنمية فى بنى سويف، الذى جرى اعتقاله وتوفى بعد ذلك، تزوجت بعد وفاته من أحمد عبدالرحمن الأسيوطى، أحد قيادات الصف الثانى بجماعة الإخوان المسلمين فى قنا.

ومن المعروف أن زوجة الضابط السابق المنضم للجماعة الإسلامية خالد حمدى، الذى تورط فى قضية تفجيرات الغردقة، وقتل فى الملاحقات الأمنية، تزوجت بعد ذلك من الشيخ أسامة محمد أحمد، أحد قيادات الجماعة الإسلامية فى قنا.

إيمان ماهر