حبر الشيطان.. قصص دور نشر ممولة تسعى لاختراق الثقافة المصرية

لم يكن أغلب المصريين يدرك حقيقة ما حدث فى يناير ٢٠١١ حتى جرى عرض مسلسل «هجمة مرتدة»، الذى كشف عن خطة أجهزة استخبارات تابعة لدول معادية، استهدفت هدم مصر فى ذلك التوقيت، مستترة وراء منظمات حقوقية تدَّعى السعى للتغيير السلمى، ودور نشر تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، روجت لحروب «اللا عنف».

«الإرهابية» روجت لهذا النوع من الحروب بدعم أكاديمية التغيير القطرية، التى تأسست فى ٢٠٠٦، وأدارها هشام مرسى، صهر مفتى الإخوان، يوسف القرضاوى، وكانت المنظمات الحقوقية الممولة هى أذرع الشر، إلى جانب منصات إعلامية وصحف ومجلات ودور نشر، حاولت هدم مصر بالكلمة المسمومة، لا السلاح.

وأخطر الأسلحة التى استخدمتها أجهزة الاستخبارات المعادية كانت دور النشر، التى تنتشر فى ربوع المنطقة العربية، وتشارك فى معارض الكتاب الدولية، وعلى رأسها معرض القاهرة الدولى للكتاب، الذى يزوره ٦ ملايين قارئ سنويًا.

البداية كانت عام ٢٠١١، مع تأسيس دار الشبكة العربية للأبحاث فرعها فى القاهرة، بعد أشهر قليلة من أحداث يناير، ربما يبدو الأمر عاديًا إذا تعاملنا معها كدار نشر متخصصة فى نشر الأبحاث والدراسات، غير أن المسألة غير عادية بالفعل، عندما نعرف أن مؤسسها، السعودى نواف القديمى، الذى شارك فى الدورة الأولى من ملتقى النهضة، المقام فى البحرين.

بدأ «القديمى» التسويق لفكرة ملتقى النهضة، منذ العام ٢٠١٠، على أنه ملتقى شبابى خليجى فكرى، يقام بصفة دورية كل عام، تحت إشراف سلمان العودة، وإدارة أستاذ التفسير فى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور مصطفى الحسن، المحسوبَين على تيار جماعة الإخوان.

الملتقى مدعوم بشكل مباشر من أكاديمية التغيير، وخلال أحداث المسلسل ظهرت بطلته هند صبرى تتدرب فى منظمة حقوقية فى واحدة من دول شرق أوروبا، التى نظمت دورات لشباب مصرى وعربى من أجل دفعهم للانقلاب على حكوماتهم.

ما قدمه المسلسل فى الحقيقة صورة مصغرة لأكاديمية التغيير، التى تأسست فى لندن العام ٢٠٠٦، وترأسها هشام مرسى، صهر «القرضاوى»، وأحد المقربين من جماعة الإخوان الإرهابية، وجاءت فى سياق ما سمّى بـ«مشروع النهضة»، المدعوم من الدوحة، ويديره جاسم السلطان، أحد مؤسسى جماعة الإخوان فى قطر، وعرّاب مراجعاتها السياسية خلال تسعينيات القرن الماضى.

الحديث عن دور نشر تابعة للإخوان ومنصات إعلامية مسألة بدأت مع تأسيس التنظيم، وكانت بمثابة النظام السرى الذى تستخدمه الجماعة دائمًا فى توجيه الرأى العام، الذى لا يقل أهمية عن النظام الخاص، الجناح العسكرى للجماعة.

ما يؤيد هذه الفرضية أن من وُضعت على عاتقه مسئولية تأسيس صحافة الإخوان، إلى جانب مسئولية تأسيس الجناح العسكرى، فى الأربعينيات من القرن الماضى، هو نفس الشخص، صالح عشماوى، وكيل جماعة الإخوان المسلمين.

وفى عام ٢٠١٢، استطاع التنظيم الدولى للإخوان، السيطرة على اتحاد الناشرين المصريين والعرب، بعد سيل من العضويات، التى دخلت الاتحاد، ورفعت متوسط العضويات من ٢٦٠ عضوًا قبل عام ٢٠١٢، إلى ٥٦٠ عضوًا، أغلبهم من الإخوان، أسهموا فى حصول عضو تنظيم الإخوان، الراحل عاصم شلبى، على رئاسة اتحاد الناشرين المصريين، ثم اتحاد الناشرين العرب.

بزوال حكومة الإخوان، اختفت ظاهريًا سيطرة تنظيم الإخوان على حركة نشر الكتاب فى مصر، غير أن الحقيقة غير ذلك، مع رصد أكثر من ٣٠٠ دار نشر تابعة للتنظيم داخل الاتحاد، تنشر كتابات أعضاء التنظيم الدولى، إلى جانب فروع لدور نشر عربية تابعة للتنظيم، توجد فى القاهرة، على رأسها «الشبكة العربية للأبحاث»، التى أسست دار شقيقة لها فى مصر عام ٢٠١٧، تحت عنوان «المشرق»، التى تنشر كتابات جاسم سلطان، مؤسس تنظيم الإخوان فى قطر، ونشرت أيضًا كتاب «موجبات تجديد أصول الفقه فى العصر الحديث طارق رمضان نموذجًا»، لشوقى الأزهر، معتبرًا «رمضان»، حفيد حسن البنا، مؤسس تنظيم الإخوان، النموذج الأمثل للتجديد فى الفقه الإسلامى، رغم اتهامه فى العديد من قضايا التحرش فى أوروبا.

ومن الكتب التى توزعها الشبكة العربية للأبحاث كتابات مؤسس الإخوان فى قطر، جاسم سلطان، منها: «أزمة التنظيمات الإسلامية- الإخوان نموذجًا» و«أنا والقرآن- محاولة فهم» و«النسق القرآنى ومشروع الإنسان»، وتنشر الشبكة- أيضًا- العديد من الكتب التى تروج للإسلام التركى، منها: «الإسلام والديمقراطية الليبرالية فى تركيا».

وفى عام ٢٠١٧ أسست الشبكة فرعها فى إسطنبول، بعد تأسيسها معرضها الأول للكتاب فى تركيا، بمشاركة ٥٠ دار نشر مصرية وعربية عام ٢٠١٥.

وجود دور نشر تابعة للتنظيم الدولى للإخوان مسألة لا تقل أهمية عن التنظيمات المسلحة التابعة للجماعة، فالأفكار المبنى عليها الإرهاب تحتاج إلى وسائل انتشار، لذلك تعددت دور النشر، بأسماء مختلفة، وأيديولوجيات متعددة، حتى يتسنى لها نشر كتابات التطرف، أو نشر مشروع أكاديمية التغيير، والتى نشر أحد إصداراتها، تحت عنوان: «أسلحة حرب اللاعنف»، عن «دار البشير للثقافة والعلوم» فى مصر.

من تلك الدور أيضًا، دار إبداع، لمالكها محمد السقا، الأمين العام الحالى لاتحاد الناشرين المصريين، والمسئولة عن توزيع كتابات الإخوانى الليبى محمد على الصلابى، وسبق وتحفظت لجنة من اتحاد الناشرين المصرى على مجموعة من كتب «الصلابى» كانت تسعى دار إبداع لتصديرها إلى الخارج، غير أن تحقيقات اتحاد الناشرين توقفت فجأة، ولم تسفر عن شىء.

كتابات «الصلابى» تنشرها- كذلك- دار اليقين، المملوكة لعضو تنظيم الإخوان مسعد شعير، والمسجلة عضويتها فى اتحاد الناشرين المصريين، حتى الآن.

متابعة عناوين الكتب المنشورة فى دور نشر الإخوان بمصر تشير إلى تعدد الخيوط والمحاور التى تشتغل عليها تلك الدور، منها المهتمة بنشر الأدب، تحديدًا الروايات، مثل دور نشر: المعرفة والبشير وعصير الكتب، ومنها المهتمة بنشر الكتب الدينية التراثية، مثل: ابن الجوزى واليقين واقرأ، وأخطرها دور النشر على شاكلة الشبكة العربية للأبحاث ودار المشرق، اللتين تروجان لكتابات تنظيمية وفكرية تؤطر لفكر التغيير على منهج الإخوان، المتأثر بالتنظيمات السرية الشيوعية فى نشأتها، وهى مسألة لا ينكرها نواف القديمى فى حواراته الصحفية.

يقول «القديمى» فى حوار صحفى منشور: «فكرة التنظيم التى بدأها حسن البنا لم تكن شائعة بالشكل الذى ساد بعد ذلك بعقود فى الأجواء السياسية العربية.. ففى بداية القرن العشرين شهدت مصر وجود تنظيمات حزبية محدودة، كانت فى غالبها فوضوية التشكيل، واستنساخًا مُبسطًا للتجربة الحزبية الغربية، وفى ذلك الوقت تفردت الحركات الشيوعية بكونها أكثر التنظيمات صرامة وتماسكًا فى هيكلها الحزبى».

ويضيف: «الأفكار الشيوعية التى بدأت تتسرب إلى مصر منذ العقد الأخير من القرن التاسع عشر، أخذت زخمًا حركيًا كبيرًا فى العقد الأول من القرن العشرين بعد الضخ التنظيمى المهم الذى قام به «لينين» فى مفاصل الحركة الشيوعية، عبر العديد من الكتب والمقالات، وهو ما تسرب بدوره إلى مصر، ونتج عنه ابتداءً تأسيس حركات اشتراكية محدودة، نضجت فيما بعد بالتأسيس الرسمى للحزب الشيوعى المصرى فى العام ١٩٢٢».

ويكمل: «حسن البنا الذى كان متابعًا للمشهد السياسى المصرى استلهم بعض الأفكار التنظيمية الحزبية- التى لم تُعرف من قبل فى الفكر الإسلامى- من الحركات الشيوعية، وبالخصوص استلهامه فكرة الوحدات التنظيمية الصغيرة، التى يسميها الشيوعيون (خلايا)، حيث استنسخها حسن البنا فى تنظيمه، وطور مضمونها، وجعلها تحت اسم (أسرة)، لتكون أكثر حميمية وقربًا من الثقافة الإسلامية، وابتعادًا عن خشونة الصرامة الحزبية».

استلهام «القديمى» تلك الأفكار، ونسبتها للمؤسس حسن البنا، ظهرا بقوة بين الجيل الثالث من شباب الحركة الإسلامية، عقب أحداث يناير ٢٠١١، والتأثر بالفكر الثورى اليسارى، واستخدام مصطلحاته، حتى فى العمل الجهادى، مثل تأسيس الإخوان تنظيم العقاب الثورى، أو لواء الثورة.