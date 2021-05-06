الخميس 06 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس جامعة القاهرة ينعى عميد كلية الحقوق الدكتور صبري السنوسي

محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت

نعت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور صبري السنوسي عميد كلية الحقوق، الذي وافته المنية منذ قليل متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت عن تعازيه لأسرة الفقيد وأسرة الكلية والجامعة، معبرًا عن اعتزازه بالدكتور صبري السنوسي.

وتوجه الخشت بالدعاء للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، قائلا: نحتسبه عند الله تعالى.. فقد كان قامة قانونية كبيرة، ومن أهم كوادر جامعة القاهرة، وكان نِعم الأخ ونِعم الصديق، وكان رحمه الله تعالى يتمتع بأخلاق رفيعة ويعد خسارة كبيرة لجامعة القاهرة ولي شخصيا.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

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