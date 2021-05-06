الخميس 06 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ميريت الحريري تشيد بدراما 2021: تحمل رسائل مهمة وتعالج قضايا مختلفة

ميريت عمر الحريري
ميريت عمر الحريري

أعربت الفنانة ميريت عمر الحريري عن سعادتها بردود الأفعال حول أدوارها في أعمالها الفنية التي تقدم خلال رمضان، حيث تشارك في مسلسل  “اللي مالوش كبير" مع ياسمين عبد العزيز وخالد الصاوي، ومسلسل "حرب أهلية مع يسرا.

وقالت ميريت، لـ “الدستور":" المسلسلات التي تعرض خلال الموسم الرمضاني تحمل رسالة مهمة وهو ما يميز 2021 عن الأعوام الماضية"، موضحة أن مسلسل “حرب أهلية" يوضح أهمية الرقابة على الأبناء وعدم تصدير الأزمات لهم، حتى لا يقعوا في فخ الإدمان، مؤكدة أنها تعتبر المسلسل حالة خاصة بسبب مشاركتها مع يسرا التي كانت تتمنى التعاون معها منذ فترة طويلة.

وعن “اللي مالوش كبير”، أكدت ميريت أن المسلسل يتضمن قضية مهمة كان يجب تسليط الضوء عليها منذ فترة، وهي العنف ضد المرأة فتناوله في عمل درامي شئ مبشر بأن هناك تطور ملحوظ في الصناعة الفنية التي تحمل رسالة هادفة المشاهدين، مشيرة إلى أن العنف ضد المرأة مرفوض تمامًا وهو يهدف إليه المسلسل الذي تناوله من جميع الجهات سواء من الزوج أو الأهل.

وعن تعاونها مع خالد الصاوي، أعربت ميريت عن سعادتها بالتعاون مع الفنان الكبير لما يتميز به من موهبة جبارة، مؤكدة أن الصاوي يتعامل مع صناع العمل بحرفية شديدة، كما أنه يعمل بهدوء يؤكد أنه يعي ما يفعله مع طاقم العمل.

أبطال مسلسل حرب أهلية

"حرب أهلية" بطولة يسرا، وباسل خياط، وجميلة عوض، ومايان السيد، وأروى جودة، ورشدي الشامي، وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي، وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

أبطال مسلسل اللي مالوش كبير

و"اللى مالوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.

ميريت عمر الحريري حرب اهلية اللي مالوش كبير خالد الصاوي يسرا

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