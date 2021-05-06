المشدد لـ9 أشخاص في «استعراض القوة بالأسلحة» بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض خليفة، بمعاقبة 9 أشخاص بالسجن المشدد 3 سنوات، بعد اتهامهم باستعراض القوة بالأسلحة النارية والبيضاء.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد جمال شاور، وطارق ابراهيم ابوالروس، وسامح سعيد سمك، وسكرتير الجنايات محمد صالح.



ترجع أحداث القضية رقم 3402 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور القسم يفيد بمشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء وقيام المتهمين باستعراض القوة بدائرة القسم.



وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة قيام كل من "م.م.ع" و"ع.ع.م"، و"ع.م.م"، و"إ.م.م"، و"م.م.م"، و"ف.أ.ع"، و"ع.ص.ع"، و"أ.ص.ع"، بإستعراض القوة والعنف باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء ضد الأهالي بشارع العرب بمنطقة الدخيلة من قبل بعضهم البعض، وذلك لفرض سيطرتهم على المنطقة حال حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء مما ترتب عليه بث الرعب وتعريض حياة المواطنين للخطر وتكدير أمنهم وسلامتهم.



وتمكن ضباط قسم شرطة الدخيلة من ضبط المتهم الأول وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش وعدد 5 طلقات لذات العيار والمتهم الثاني بحوزته عدد 3 طلقات خرطوش وسلاح أبيض سكين، والمتهم الخامس 4 طلقات خرطوش وسلاح أبيض والمتهم التاسع سلاح ناري فرد خرطوش وعدد 3 طلقات خرطوش والمتهم الثامن سلاح أبيض سكين، وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.



كما قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد الخولي، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 10سنوات، والسجن لمدة 3 سنوات لآخرين، بعد اتهامهم بقتل شخص واستعراضهم القوة على المواطنين وحيازة أسلحة بيضاء، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أشرف محمد جميل، وعبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير الجنايات ايهاب عبد البديع.

ترجع أحداث القضية رقم 15192 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان بحدوث مشاجرة بالأسلحة بمنطقة مساكن الناصرية دائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان قيام كل من أ.ع.ا، وم.ن.ي، وأ.م.أ، وم.م.أ، وإ.س.ع، و ال.ع.م، وض.أ.م، وك.م.م، جميعهم عاطلين، بنشوب مشاجرة فيما بينهم وممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة علي بعضهم البعض، وعلي أهالي المنطقة مستخدمين في ذلك الأسلحة البيضاء واستعراضهم القوة بالعنف على المواطنين الذين يخشون الإبلاغ عنهم خشية بطشهم.



وقام المتهم الأول بطعن المجني عليه م.م.ع، بسلاح أبيض مطوة أودت بحياته وتم تحرير محضر بالواقعة، وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.