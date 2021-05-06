الولايات المتحدة: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، قائلا إنه غير مستبعد في الوقت ذاته التوصل لتفاهمات بشأن الاتفاق النووي مع طهران.



وقال المسؤول في تصريح لقناة “الحرة” الأمريكية مساء اليوم الخميس، إنه من المُحتمل التوصل إلى تفاهم حول العودة للاتفاق النووي مع إيران، مشيرا إلى أنه في حال إظهار طهران عدم الاستعداد للعودة إلى الاتفاق النووي فإن الولايات المتحدة ستتعامل مع هذا الوضع.



وأضاف أنه لا يزال هناك الكثير من العمل للقيام قبل النظر في العقوبات المفروضة على إيران، موضحا أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق في محادثات فيينا ولا نعلم ما إذا كنا سنواجه مطالب غير واقعية.

وفي وقت سابق كشف الاتحاد الأوروبي عن عقد محادثات بين الدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي مع إيران، لبحث احتمال انضمام الولايات المتحدة مجددا إلى الاتفاق.

وواشنطن ترحب بالاجتماع، مؤكدة استعدادها لاتّخاذ "خطوات متبادلة".