الخميس 06 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

115 ألف أسرة مستفيدة من الدعم النقدي «تكافل وكرامة» في الغربية

نيفين القباج
نيفين القباج

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد مستفيدي الدعم النقدي تكافل في محافظة الغربية بلغ 57.215 أسرة،  فيما بلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي كرامة 58.436 بإجمالي 115.651 أسرة مستفيدة بقيمة 1.591.923.810 جنيها منذ مارس 2015 وحتى مارس 2021.

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد مستفيدي الدعم النقدي تكافل وكرامة، والضمان الاجتماعي على مستوى الجمهورية ارتفع إلى 3 ملايين 761 ألف شخص حتى منتصف شهر أبريل الجاري.

وأشار التقرير إلى أن تكلفة الدعم النقدي تكافل وكرامة، منذ مارس 2015، وحتى أبريل الجاري تخطت 61 مليار جنيه.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدعم الذي تقدمه وزارة التضامن لا يقتصر على برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» فقط، إنما هناك حزمة من الخدمات والبرامج الشاملة التي تقدمها وزارة التضامن التي تهدف في المقام الأول لتشجيع المرأة على المشاركة في الإنتاج والتمكين الاقتصادي.

وأضافت أنه كلما كانت الأسرة أصغر كانت التنمية أكبر، مؤكدة أن وزارة التضامن تعمل علي الأسرة من منظور متكامل متعدد الأبعاد، موضحة أن الوزارة تهدف للحماية الاجتماعية المتكاملة والاستثمار في البشر بالتكامل مع أجهزة الدولة كافة، كما أن برامج الدعم النقدي تغطي 3.8 مليون أسرة.

وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف الوصول لـ4 ملايين أسرة، كما يتم تأسيس قاعدة بيانات موحدة مع الجمعيات الأهلية حتى يتم تفادي ازدواجية الصرف وترشيد استخدام موارد الدولة، مشددة على أن 44% من أسر تكافل وكرامة من الشباب، مشيرة إلى أن الوزارة تبذل أقصى الجهود لاستيعابهم في سوق العمل، كما سيتم التوسع في برامج الأيتام، حيث تضم الوزارة جميع الأيتام تحت برنامج كرامة.

وأكدت «القباج»، على ميكنة كل تطبيقات الدعم النقدي وتحديثها بشكل دوري، كما يتم التحقق من صحة البيانات بالربط مع الجهات الخارجية، واحتساب درجة الفقر، والدفع الإلكتروني لمستفيدي الدعم النقدي.

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