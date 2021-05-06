الخميس 06 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرا خارجية فلسطين وإيطاليا يبحثان القضايا الثنائية وسبل التعاون المشترك

رياض المالكي
رياض المالكي

بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكي، خلال لقائه، اليوم الخميس، مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، في العاصمة الإيطالية روما، العديد من القضايا الثنائية وكيفية تطوير التعاون بين البلدين بشتي السبل الفاعلة. 

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فقد أعرب المالكي عن شكره قيادة وحكومة وشعب إيطاليا على الدعم المالي والمساعدات المُقدمة لمشاريع بناء القدرات، وبناء المؤسسات ومشاريع البنية التحتية، وتوجهها الإيجابي في المؤسسات الدولية عبر التصويت لصالح القرارات المُتعلقة بفلسطين في هذا الصدد.

كما بحث المالكي مع نظيره الإيطالي التطورات الخطيرة في ممارسات الاحتلال القمعية في كافة الأراضي الفلسطينية المُحتلة، من هدم بيوت وتشريد عائلات بأكملها، وازدياد غير مسبوق في التوسع الاستيطاني في منطقة الأغوار الشمالية وضواحي مدينة القدس الشرقية، وما تتعرض له المدينة من حصار، وإجراءات قمعية تنتهك الحقوق الأساسية للمقدسيين.

يذكر أنه قد استعرض المالكي خطورة تلك الاعتداءات التي رافقتها اعتداءات من قبل سياسيين، وجماعات تنتمي إلى منظمات يهودية متطرفة، متطرقا لما يحدث في حي الشيخ جراح من عمليات تهجير وطرد السكان، مؤكدا أهمية تدخل المجتمع الدولي لتوفير الحماية لسكان الشيخ جراح والمقدسيين والشعب الفلسطيني الذي يقمع تحت الاحتلال بكافة الأراضي الفلسطينية. 

 

 

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