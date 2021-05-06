محافظ الأقصر يطالب المواطنين بالحصول على لقاح كورونا

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم، جلسة المجلس التنفيذي رقم (2) لعام 2021، بحضور محمد عبدالفتاح أدم سكرتير عام محافظة الأقصر واللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد بالمحافظة والعميد عمرو حسن وكيل الوزارة لشئون مكتب المحافظ ورؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات والمديريات ووكلاء الوزارات بالمحافظة.

وناقش الاجتماع تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتوافر المستلزمات الطبية ومخزون الاكسجين بالمستشفيات والمؤسسات الطبية لطمأنة المواطنين، وحثهم علي التسجيل للحصول علي اللقاح كما تم التأكيد علي متابعة قرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" .

وهنأ المحافظ المواطنين بقرب حلول عيد الفطر المبارك كما جدد تهنئته للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مشيرا إلى أن هذه الأيام تجمع بين عدة مناسبات دينية للشعب المصري مسلميه وأقباطه، ومشددا علي ضرورة اتباع القرارات الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وتطبيق العقوبات الخاصة بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية من قبل رؤساء المدن والمراكز والأحياء.

كما ناقش المجلس التنفيذي في جلسته التي عقدت بديوان عام محافظة الأقصر المذكرات والطلبات الخاصة بتركيب ماكينات الصرف الألي (ATM) بعدد من المناطق بالمحافظة، حيث وجه المحافظ بتشكيل لجنة لوضع الضوابط الخاصة بإقامة هذه الماكينات واختيار الأماكن بشكل منضبط وبدون عشوائية.

وتطرق اجتماع المجلس التنفيذي إلى أعمال دهانات بعض الأسوار بمدينة الأقصر وتمت التوصية بتشكيل لجنة لمتابعة أعمال الدهانات بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضاري حتى تتطابق مع الهوية البصرية.

ونوقش خلال الاجتماع الطلبات المقدمة لإطلاق أسماء على الشوارع والميادين، حيث وافق المجلس التنفيذي على إطلاق اسم فضيلة الشيخ القارئ عبد الباسط عبدالصمد علي أحد أطول شوارع المدينة وهو شارع مستشفى الحميات بمدينة أرمنت مسقط رأس الشيخ وموطنه، حيث يبلغ عرض الشارع من 13 إلى 20 مترا وطوله حوالي 2 كيلو وهو الشارع المؤدي لمنزله بقرية المراعزة بأرمنت وتم التوجيه بدراسة بقية طلبات إطلاق عدد من أسماء الشخصيات المؤثرة على الشوارع.

كما تم استعراض خطاب مديرية الطب البيطري الخاص بتحديد يوم الجمعة أسبوعيا عدا المناسبات لصيانة المجازر حيث تم التوجيه بالإعلان المسبق عن غلق المجازر قبل الصيانة لإعلام المواطنين.

واختتم اجتماع المجلس التنفيذي بمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بملفات التصالح والتقنين وخطة إنشاء المدارس وقرارات التخصيص لها بمدينة اسنا، وتخصيص أراض بأرمنت لاقامة مشروعات، واستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بإنشاء وحدة محلية قروية بجزيرة أرمنت الحيط وعدد من طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وانتهي الاجتماع بتكريم محافظ الأقصر لكل من منتصر عبد الرحيم مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالأقصر ومحسن الشامي مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة ونهال عبد الفتاح أبوالمجد الموظفة بالإدارة العامة للبرامج الأجنبية بمحافظة الأقصر حيث منحهم المحافظ شهادات تقدير، وذلك لدورهم في الارتقاء بمستوي العمل في مواقعهم الوظيفية.