ضبط المتهم الهارب في واقعة قتل شاب بسبب موبايل بحلوان

تمكنت مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد السيسي، من القبض على المتهم الهارب في واقعة قتل شاب بسبب خلاف علي ثمن هاتف محمول بمنطقة كفر العلو، دائرة القسم.

أمر النيابة بضبط و احضار المتهم

ونفاذًا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المدعو "محمد سالم"، (هارب)، المتهم هو وشقيقه المدعو "أحمد سالم"، (مضبوط) بقتل المجني عليه "يوسف عيسي"، 20 سنة، بسبب خلاف علي ثمن هاتف محمول اخذه الجناة من الضحية.

تحريات مباحث حلوان

حيث توصلت تحريات الرائد أحمد الدالي، معاون أول مباحث قسم شرطة حلوان، إلي اختباء المتهم “محمد س” في إحدى الأماكن السكنية بنطاق محافظة القاهرة، ويحوز سلاح ناري "بندقية خرطوش".

وعقب تقنين الإجراءات خرجت مأمورية أمنية وداهمة مكان اختباء المتهم والقت القبض عليه وعثر بحوزته علي السلاح الناري.

بداية الواقعة

تلقي المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفى العام، باستقبال جثة المدعو "يوسف عيسي"، 20 سنة، مصاب بطلق ناري.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد أحمد الدالي، معاون مباحث حلوان، لموقع الحادث و بعمل التحريات تبين ان وراء ارتكاب الواقعة المدعو" أحمد سالم"، و شهرته أبو حلاوة، 33 سنة، ومقيم بمنطقة كفر العلو، و شقيقه محمد، هارب.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت مباحث حلوان من ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتبين انه فرد خرطوش محلي الصنع و بتكثيف التحريات أمكن تحديد و ضبط المتهم الهارب.

بإخطار اللواء اشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير امن القاهرة امر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و تحرير محضر بالواقعة و احالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأمرت نيابة حلوان برئاسة المستشار شادي المهدي رئيس النيابة بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات