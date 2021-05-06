الخميس 06 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا أنجيلوس: كورونا الآباء الكهنة وراء إغلاق 3 كنائس

اسقف شبرا الشمالية
اسقف شبرا الشمالية

قال الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، إن ظهور حالات كورونا بين كهنة 3 كنائس وراء إيقاف الخدمة لمدة أسبوعين حتى العشرين من الشهر الجاري، وهذه الكنائس هى: 
السيدة العذراء والملاك ميخائيل بالخلفاوي، 
والشهيدين أبوسيفين ودميانة بأرض رائف،
وكنيسة السيدة العذراء بالحافظية.

أضاف أنجيلوس، في بيان اليوم، كل كنيسة يتم حجز القداس بحسب الجدول الخاص بها والمعلن في سيستم الحجز باللينك المنشور بصفحة كل كنيسة بمقدار فرد واحد لكل دكة ويستمر تعليق الخدمات والأنشطة الخاصة بالتربية الكنسية أو قاعات العزاء أو الأفراح والجنازات فيتم الصلاة في حوش الكنيسة أو المدافن بكاهن واحد فقط وأسرة المنتقل على ألا يزيد عددهم على 10 أفراد.

ودعا أسقف شبرا الرب يسوع، القائم من الموت، أن يرفع هذا الوباء عن العالم كله ببركة قيامته المقدسة وصلوات البابا تواضروس الثاني.

وبدأت الكنائس فترة الخماسين المقدسة والتي تعقب عيد القيامة، وتعتبر امتدادًا له، وتتميز هذه الفترة الروحية بالطقوس الفرايحية ومن أبرز ألحان الكنيسة بفترة الخماسين لحن "يا كل صفوف السمائيين"، كما تعتبر الخماسين المقدسة من الفترات المميزة التي لا يصوم بها الأقباط على مدار 50 يومًا تنتهي بعيد العنصرة.

وفترة الخمسين يومًا هى الفترة المحصورة بين عيد الفصح أي عيد القيامة وعيد الخمسين أي عيد العنصرة، وهي فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجري الطقس فيها باللحن الفرايحي، ويُحتفل فيها يوميًا بتذكار قيامة الرب من بين الأموات، وكأنها يوم أحد متصل سبعة أسابيع كاملة.


واحتفلت الكنائس المسيحية الثلاث بعيد القيامة المجيد، إذ ترأس رؤساء الكنائس، أمس الأول، قداسات عيد القيامة المجيد، و هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، إذ يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته، كما هو مذكور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر لمدة أربعين يومًا، كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة.

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