مع اقتراب دخوله الغلاف الجوي.. «صاروخ الصين التائه» يعبر سماء الدول العربية

واقعةٌ فضائية أثارت الذعر لدى سكان العالم عقب إرسال الصين صاروخًا فضائيًا فقدت السيطرة عليه، حيث يخشى سقوطه في مناطق مأهولة بالسكان عند عودته للأرض، ومن المرتقب ارتطام أجزاء منه بالأرض قريبًا.

ومن المتوقع أن يدخل صاروخ Long March 5B الصيني، الغلاف الجوي للأرض، في 8 مايو، وفقًا لبيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الدفاع مايك هوارد، الذي قال إن قيادة الفضاء الأمريكية تتعقب مسار الصاروخ.

وأوضح هوارد، أنه لا يمكن تحديد "نقطة الدخول الدقيقة للصاروخ إلى الغلاف الجوي للأرض" إلا في غضون ساعات من عودته.

وانطلق الصاروخ الصيني "Long March 5B"، من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل، وتم فقدان السيطرة عليه وهو في محاولة للعودة غير المنضبطة إلى الأرض بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصينية، ومن غير الواضح متى وأين سيهبط الحطام.

وحذر خبراء علوم الفضاء، من أن سقوط الصاروخ قد يخلف أضرارًا بالغة حال وقوعه على منطقة مأهولة بالسكان، فيما يعتقد كثيرون أن أجزاء الصاروخ الصيني "لونج مارش 5 بي"، ستحترق في الغلاف الجوي، بحسب تقارير متداولة.

الولايات المتحدة

فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنها ترصد مسار الصاروخ الصيني، متوقعةً دخوله الغلاف الجوي للأرض السبت المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جون كيربي للصحفيين، إنه من المتوقع أن يعود حطام الصاروخ إلى الأرض "في مكان ما" بعد غد السبت، وإن القيادة الفضائية الأمريكية قالت إن "جسم الصاروخ بأكمله تقريبا" لا يزال سليمًا، مضيفًا: "من السابق لأوانه معرفة المكان الذي سيسقط فيه".

مصر

وأشارت التقارير إلى أن الصاروخ الصيني CZ-5B الخارج عن السيطرة، مر مرتين على سماء مصر، وسيمر مرة أخرى وتحديدًا في محافظة أسيوط ويتجه في المرور بالجنوب الغربي وصولاً للشمال الشرقي لجنوبي سيناء وجنوبي فلسطين مرورًا بالأردن والعراق.

الأردن

كما توقع علماء الفلك في الأردن، أن يعبر الصاروخ الصيني، سماء الأردن لبضع دقائق، قادمًا من مصر في الساعة 12:05 من منتصف ليلة الخميس الجمعة، إذ سيبدأ في الظهور في خليج العقبة باتجاه شمال المملكة.

سوريا

من جهته، قال رئيس الجمعية الفلكية السورية، محمد العصيري، إن جسم الصاروخ الصيني الذي حمل مركبة الفضاء الصينية سيعبر فوق سورية عند الساعة 48ر2 فجرًا، مع احتمالية مشاهدته بالعين المجردة، وسيأتي من الجهة الجنوبية الغريية باتجاه الشمالية الشرقية، مؤكدا أن الجمعية ستكون متابعة له بشكل كامل.

وأشار «العصيري» لوكالة الأنباء السورية «سانا» إلى أن العالم كله يتابع لحظة بلحظة مسار جسم صاروخ الصين ، ونحن كجمعية فلكية سورية نتابع وبدقة وننقل إحداثيات الأماكن المتوقعة لسقوط الصاروخ ونلاحظ أن الهامش ما زال كبيراً ولكن هناك نقاط قريبة من سورية.

فلسطين

وقالت الجمعية الفلكية الفلسطينية، أمس الأربعاء، إن فلسطين تقع في مسار الصاروخ الصيني CZ- 5B، وسيحلق فوق صحراء النقب عند الساعة الخامسة وخمسون دقيقة صباح يوم السبت المقبل.

وبحسب الجمعية الفلكية الفلسطينية، فإنه معظم حطام الصاروخ سيحترق فور دخوله الغلاف الجوي للأرض، ولن يصل إلى سطحها إلا بعض البقايا والقطع، مشيرةً إلى أن هذا الحدث مشابه لأحداث سابقة لم تسبب ضحايا أو خسائر.

العراق

وذكرت وسائل الإعلام العراقية، أن الصاروخ الصيني من المتوقع مروره فوق أجواء العراق فجر يوم غد الخميس، على ارتفاع يقدر بـ150 كم تقريبا في اجواء مدن وسط وشمال العراق عند الساعه 03:25 دقيقه وتستغرق فترة عبوره السريعة 3 ثواني فقط من جهة الغرب.