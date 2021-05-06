«الشريف» يثمن اعتماد الكاف لاستاد الإسكندرية الدولي

ثمن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اختيار استاد الإسكندرية الدولي من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف) ليكون من ضمن الملاعب الـ٧ المصرية المصرح بإقامة مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر عليها، باعتباره أقدم استاد في إفريقيا.

وأعرب المحافظ عن فخره و اعتزازه باختيار استاد الإسكندرية لاستضافة البطولات الرياضية الكبرى، كما أن أكد أن هذه ليست المرة الأولى التى تستضيف فيها عروس البحر الأبيض المتوسط لبطولة رياضية كبيرة كمباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، مؤكدا أن ثقة الإتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف) في مصر لكي تستضيف مثل هذا الحدث الرياضي الكبير إنما يؤكد نجاح مصر وقدرتها على التعايش فى ظل الواقع الجديد الذى فرضته جائحة كورونا، وذلك في ظل التدابير التي اتخذتها الحكومة طبقاً لتوجيهات قيادتنا السياسية الواعية والحكيمة.