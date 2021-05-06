الخميس 06 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الاختيار 2»: أحمد مكي يستعين بشريف الملاح للقبض على الإرهابيين

أحمد مكي
أحمد مكي

أعرب الفنان شريف الملاح عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "الاختيار 2"، والتمثيل أمام نجم بحجم أحمد مكي، قائلاً: "شرف لأي فنان مهما كانت شهرته التمثيل ولو كلمة واحدة في مسلسل وطني بحجم (الاختيار2)".

وعن دوره في المسلسل الرمضاني، قال شريف:"ساعدت مكي والأمن الوطني في الإيقاع بأشرف الغرابلي عضو تنظيم أنصار بيت المقدس في المسلسل، وإن شاء الله ستكون هذه هي الخطوة التي أعود بها للتمثيل مرة أخرى بعد الجائحة، حيث عدت لعالم الدراما وفي انتظار عمل سينمائي جديد".

وشريف الملاح شارك في العديد من المسرحيات بدول عربية منها الكويت والإمارات وشارك في بطولة فيلم "الكتيبة 418" في دور الضابط نبيل القداح، ومسلسل "المغنى" للكينج محمد منير في دور مازن ومسلسل "لأعلى سعر" لنيللى كريم في دور محسن ومسلسل "رسائل" لمى عز الدين.

و"الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان، على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

الاختيار 2 شريف الملاح مسلسل الاختيار 2 الفنان الشاب شريف الملاح أسماء مسلسلات رمضان 2021 وقنوات العرض

مواد متعلقة

«الاختيار 2»: هجوم التكفيريين على كمين البرث في الحلقة 24

الأكثر قراءة

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بكورونا

لصدور أحكام ضده.. ترحيل أشرف السعد للإسكندرية

«بنتاجون» يكشف موعد سقوط الصاروخ الصينى

أكبر دراسة واقعية حتى الآن: لقاح «فايزر- بايونتيك» يحمي بنسبة 95% من كورونا

التحفظ على أشرف السعد فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولى

مصدر يكشف تفاصيل إقالة نائب رئيس هيئة السكة الحديد: «انتماءات متطرفة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

جلال حمام

جلال حمام يكتب: الإنذار الأخير.. قبل أن يبدأ الطوفان

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

خالد عكاشة

السياسة الخارجية الإيرانية تحت جهاز الأشعة

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

جمال-أسعد

التليفزيون والسلام الاجتماعي

ماجد حبته

نابليون بلا رتوش

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (9).. رمز يهودى أم قوى للسحر.. ما قصة نجمة داوود؟

يواجه صعوبات وخدع نتنياهو.. هل سينجح يائير لابيد في تشكيل حكومة إسرائيل؟

رجل أعمال يحمل الجنسية الأمريكية.. من هو الفلسطينى مُنفذ عملية "تبواح"؟