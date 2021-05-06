«الاختيار 2»: أحمد مكي يستعين بشريف الملاح للقبض على الإرهابيين

أعرب الفنان شريف الملاح عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "الاختيار 2"، والتمثيل أمام نجم بحجم أحمد مكي، قائلاً: "شرف لأي فنان مهما كانت شهرته التمثيل ولو كلمة واحدة في مسلسل وطني بحجم (الاختيار2)".

وعن دوره في المسلسل الرمضاني، قال شريف:"ساعدت مكي والأمن الوطني في الإيقاع بأشرف الغرابلي عضو تنظيم أنصار بيت المقدس في المسلسل، وإن شاء الله ستكون هذه هي الخطوة التي أعود بها للتمثيل مرة أخرى بعد الجائحة، حيث عدت لعالم الدراما وفي انتظار عمل سينمائي جديد".

وشريف الملاح شارك في العديد من المسرحيات بدول عربية منها الكويت والإمارات وشارك في بطولة فيلم "الكتيبة 418" في دور الضابط نبيل القداح، ومسلسل "المغنى" للكينج محمد منير في دور مازن ومسلسل "لأعلى سعر" لنيللى كريم في دور محسن ومسلسل "رسائل" لمى عز الدين.

و"الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان، على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.