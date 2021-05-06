لتوفير 5 مليارات متر مكعب ماء.. «الري» تواصل تأهيل وتبطين الترع بالمحافظات

تعمل جميع قطاعات وزارة الموارد المائية والري على قدم وساق في جميع محافظات مصر لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير 5 مليارات متر مكعب من المياه التي يتم هدرها وفقدها في الشبكة المائية على طول مجرى النيل.



وواصلت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنيا، تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة المتقاطعة مع محور سمالوط بإجمالي أطوال مستهدفة 164 كيلومترًا، وتأهيل ترع العريف، والعريف الأولى، وتلة المانسترلي بهندسة ري غرب المنيا، مع التأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال وضبط الجودة وضرورة زيادة معدلات الأداء، ومراعاة الاشتراطات الفنية.

تفقد المهندس محمد رومية مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والري بدمياط، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة ومنها أعمال تأهيل ترع شلبي والسنانية، بالإضافة إلى أعمال تأهيل ترعة حنس بهندسة ري قلين، وتأهيل ترعة المحيط بهندسة ري سيدي غازي زمام الإدارة العامة لري شرق كفرالشيخ، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والري على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال وضبط الجودة وضرورة زيادة معدلات الأداء، ومراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ قبل عملية الاستلام الابتدائي للأعمال ومراجعة كل الأعمال ميدانيًا وفقًا للاشتراطات والمواصفات القياسية، بالإضافة إلى مراعاة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



يستهدف المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة في المحافظات المعنية توفير حوالى 5 مليارات متر مكعب من المياه التي يتم هدرها وفقدها في الشبكة المائية على طول مجرى نهر النيل، حيث يصل طول الترع والقنوات المائية المتفرعة منه حوالى 55 ألف كيلو علي طول شريط الوادي بامتداد النيل، وهو ما يعد إهدارًا وخصمًا من حصة مياه من الموارد المائية سواء من نهر النيل أو من الأمطار أو المياه الجوفية أو المعالجة.