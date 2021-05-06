الخميس 06 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التخطيط»: الحكومة اتخذت 535 إجراء منذ بداية أزمة كورونا لمواجهة تداعياته

وزارة التخطيط والتنمية
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن اتخاذ الحكومة 535 إجراء منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وحتى نهاية شهر أبريل الماضي، تستهدف مواجهة انتشاره وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، حيث تنوعت حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشمل دعم الاقتصاد المصري من جوانبه المالية والنقدية، منها إجراءات تتضمن تأثيرًا مباشرًا على موازنة الدولة مثل المعاشات والضرائب، وسياسات البنك المركزي للتحكم في السيولة المصرفية، فضلًا عن إجراءات مساندة القطاعات المتضررة، وفى مقدمتها قطاعات الصحة والسياحة والطيران والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصل عليه "الدستور"، أن الإجراءات صدرت عن 81 جهة مسئولة من وزارات وهيئات ونقابات وبنوك على مدار أربعة عشر شهرًا، واستحوذ المواطنون على النصيب الأكبر من الإجراءات الحكومية بعدد 234 إجراء، يليهم المرأة بعدد 102 إجراء، ثم القطاع الصحي بعدد 52 إجراء، القطاع السياحي 30 إجراء، والطلاب 28 إجراء، الشركات الصغيرة والمتوسط 20 إجراء، الأسر الأكثر احتياجا 16 إجراء.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة كثفت جهودها باتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي تستهدف مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وفى إطار تنسيق الجهود المبذولة وتكاملها تعمل وزارة التخطيط على تجميع كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع الأزمة من خلال رصد تتبعي يهدف إلى التعريف بهذه الإجراءات وتيسير الاطلاع عليها من قبل كافة الفئات المستفيدة.

كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أطلقت مؤخرًا مرصد إجراءات "كوفيد- 19" لرصد وتتبع كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع أزمة انتشار فيروس "كوفيد- 19" بهدف التعريف بهذه الإجراءات وتيسير الاطلاع عليها من قبل الفئات المستفيدة، إلى جانب عدة آليات تفعيلًا لمبادئ مبادرة الموازنة التشاركية مثل: تطبيق "الوزيرة تجيب" للتواصل المستمر مع المواطنين خاصة الشباب منهم وتشجيعهم على طرح أفكارهم ومقترحاتهم، إلى جانب تطبيق "شارك 2030" ليتمكن المواطنون من متابعة المشروعات المختلفة المنفذة والجاري تنفيذها في كل محافظات جمهورية مصر العربية.

التخطيط مرصد كورونا اجراءات الحكومة

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