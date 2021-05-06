تجديد حبس متهمين بالتعدي على موظف بمستشفى في حلوان

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح تجديد حبس المتهمين بالتعدي على موظف في حلوان لخلافات بينهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على شخصين تعديا بالضرب على موظف بمستشفى حال قيامه بصيانة سيارته بدائرة قسم حلوان، بسبب خلاف سابق حيث منعهما الضحية من التواجد بصحبة أحد أقاربهم المريض داخل المستشفى بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وتلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من موظف اتهم فيه شخصين بالاعتداء عليه بأسلحة بيضاء، وبالانتقال والفحص تبين وجود خلاف سابق مع الضحية وأهلية أحد المرضى، حال تواجدهم بالمستشفى محل عمل الضحية، فقاموا بالاعتداء عليه بالضرب، حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعصرة، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم عرضهم على قاضي المعارضات الذي أصدر قراره المتقدم.

وفى سياق آخر قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح دار السلام تجديد حبس 3 متهمين بطعن شاب منعهم بالتحرش بفتاة بدائرة القسم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة دار السلام إخطارا من شرطة النجدة مفاده وصول شاب مصاب بطعنة من سلاح أبيض إلى أحد المستشفيات وفى حالة حرجة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.

وتبين أن الشاب عمره 16 سنة، ومصاب بطعنة بجوار القلب من سلاح أبيض "مطواة" وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص أحدهم مسجل خطر وتم ضبطهم وجار استجوابهم للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وتم عرضهم على قاضي المعارضات الذي أصدر قراره المتقدم.