الخميس 06 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس متهمين بالتعدي على موظف بمستشفى في حلوان

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح تجديد حبس المتهمين بالتعدي على موظف في حلوان لخلافات بينهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على شخصين تعديا بالضرب على موظف بمستشفى حال قيامه بصيانة سيارته بدائرة قسم حلوان، بسبب خلاف سابق حيث منعهما الضحية من التواجد بصحبة أحد أقاربهم المريض داخل المستشفى بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وتلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من موظف اتهم فيه شخصين بالاعتداء عليه بأسلحة بيضاء، وبالانتقال والفحص تبين وجود خلاف سابق مع الضحية وأهلية أحد المرضى، حال تواجدهم بالمستشفى محل عمل الضحية، فقاموا بالاعتداء عليه بالضرب، حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعصرة، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم عرضهم على قاضي المعارضات الذي أصدر قراره المتقدم.

وفى سياق آخر قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح دار السلام تجديد حبس 3 متهمين بطعن شاب منعهم بالتحرش بفتاة بدائرة القسم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة دار السلام إخطارا من شرطة النجدة مفاده وصول شاب مصاب بطعنة من سلاح أبيض إلى أحد المستشفيات وفى حالة حرجة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.

وتبين أن الشاب عمره 16 سنة، ومصاب بطعنة بجوار القلب من سلاح أبيض "مطواة" وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص أحدهم مسجل خطر وتم ضبطهم وجار استجوابهم للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وتم عرضهم على قاضي المعارضات الذي أصدر قراره المتقدم.

قاضي المعارضات بمحكمة الجنح تجديد حبس المتهمين بالتعدي موظف في حلوان

الأكثر قراءة

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بكورونا

لصدور أحكام ضده.. ترحيل أشرف السعد للإسكندرية

«بنتاجون» يكشف موعد سقوط الصاروخ الصينى

مصدر يكشف تفاصيل إقالة نائب رئيس هيئة السكة الحديد: «انتماءات متطرفة»

أكبر دراسة واقعية حتى الآن: لقاح «فايزر- بايونتيك» يحمي بنسبة 95% من كورونا

التحفظ على أشرف السعد فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

جلال حمام

جلال حمام يكتب: الإنذار الأخير.. قبل أن يبدأ الطوفان

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

خالد عكاشة

السياسة الخارجية الإيرانية تحت جهاز الأشعة

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

جمال-أسعد

التليفزيون والسلام الاجتماعي

ماجد حبته

نابليون بلا رتوش

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (9).. رمز يهودى أم قوى للسحر.. ما قصة نجمة داوود؟

يواجه صعوبات وخدع نتنياهو.. هل سينجح يائير لابيد في تشكيل حكومة إسرائيل؟

رجل أعمال يحمل الجنسية الأمريكية.. من هو الفلسطينى مُنفذ عملية "تبواح"؟