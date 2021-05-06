تجديد حبس 3 متهمين بطعن شاب منعهم من التحرش بفتاة في دار السلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح دار السلام تجديد حبس 3 متهمين بطعن شاب منعهم بالتحرش بفتاة بدائرة القسم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة دار السلام إخطارا من شرطة النجدة مفاده وصول شاب مصاب بطعنة من سلاح أبيض إلى أحد المستشفيات وفى حالة حرجة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.

وتبين أن الشاب عمره 16 سنة، ومصاب بطعنة بجوار القلب من سلاح أبيض "مطواة" وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص أحدهم مسجل خطر.

وتم ضبطهم وجار استجوابهم للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وتم عرضهم على قاضي المعارضات الذي أصدر قراره المتقدم.