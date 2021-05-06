مستثمرو بدر: المشروعات القومية ساهمت في زيادة إنتاج مصانع مواد البناء

عضو جمعية مستثمري مدينة بدر

أكد المهندس عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمري مدينة بدر، على أهمية دور المشروعات القومية التي تقوم الدولة بتدشينها خلال الفترة الحالية.

وأضاف فتوح، أن تلك المشروعات وفرت فرص عمل لعدد كبير من الشباب، بالإضافة إلى تشغيل عدد كبير من المصانع التي كانت متوقفة ومغلقة، وخاصة مساهمتها في زيادة إنتاج مصانع مواد البناء بمنطقة مدينة بدر الصناعية، مؤكدًا أن عملية تدشين المشروعات القومية استغرقت وقت قصير جدًا فهذا يعد إنجاز كبير لحكومتنا.

وتابع عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمري مدينة بدر، ان النهضة التي حدثت شملت جميع القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، الطاقة، التشييد والبناء، والصحة، بالإضافة إلى القيام بإطلاق القوانين والمبادرات الهامة ابرزهم كان قانون تفضيل المنتج المحلي على الأجنبي وذلك عمل على تشجيع عجلة انتاج المصانع المحلية، مشيراً إلى أن القانون لم يفعل بشكل كامل حتى الآن.

جدير بالذكر أن المهندس عمرو فتوح طالب خلال تصريحات سابقة له، بإعادة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي على الأجنبي بسبب وجود بعض المقاولين يدخلون منتجات اجنبية أخرى ولا يعملون بقانون أفضلية المنتج المحلي، مشيراً إلى أن المنتجات التى يستوردونها من الخارج لها بديلها محلي في الأسواق.

وأكد أن البديل المصري على درجة عالية جدًا من الكفاءة ويتم تصديره إلى الخارج، مؤكدًا أن عند إغلاق البلاد عند الجائحة الأولى من فيروس كورونا الصناعة المصرية كانت تعمل، ونهضت بالاقتصاد المصري في ذلك الوقت، مطالباً من الجهات المعنية بالشأن ضرورة تشديد الرقابة و التعليمات على مخلفي قانون تفضيل المنتج المحلي على الأجنبي.