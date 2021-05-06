الليلة.. مروان محسن ضحية برنامج «رامز عقله طار»

اكتسب برنامج رامز جلال رامز عقله طار الشهرة الأوسع من بين برامج المقالب على مدار السنوات الماضية، حيث يقدم رامز جلال كل عام فكرة مقلب مختلف من خلال برنامج يحمل اسمه، وتصدرت محركات البحث العالمية وخاصة محرك البحث جوجل وكذلك مواقع التواصل الإجتماعي البحث عن ضيف رامز عقله طار.

«الدستور» تستعرض ضيف رامز عقله طار في حلقة اليوم، حيث يحظى البرنامج بنسب مشاهدة عالية في جميع أنحاء الوطن العربي، نظرًا للمقلب الذي يقدمه كل عام باستضافة ضيوف في مجالي الفن والرياضة.

ضيف رامز عقله طار.

ومن المنتظر أن يكون ضيفة حلقة اليوم مروان محسن، وسنقدم لكم كل جديد بخصوص حلقة اليوم من برنامج مقالب رامز عقله طار 2021.

مواعيد عرض برنامج رامز عقله طار

يعرض برنامج رامز عقله طار، برنامج المقالب الشهير، على شبكة قناة mbc، يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على MBC مصر 6:30 مساءً، ويُعاد 12:00 منتصف الليل، كما تقدم القناة العديد من الأعمال الفنية المتميزة هذا العام، وتحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة من قبل الجمهور، نظرًا للمحتوى الفني الذي تقدمه حيث يجذب المشاهد.

فكرة برنامج رامز عقله طار

تدور فكرة برنامج رامز عقله طار هذا العام حول سقوط أحد الضيوف من الطائرة التي يركبها بعد عدة مواقف رعب يقوم بها رامز داخل الطائرة، ودفع الضيف بعد ذلك من الطائرة في حمام السباحة داخل مدينة الملاهي بالسعودية.

ومن بين الفنانين الذين صوروا بالفعل حلقاتهم في برنامج رامز الجديد 2021 كلا من:

أحمد سعد

ويزو

سمية الخشاب

محمود عبد الرحيم

جنش حارس مرمى نادي الزمالك

محمد مجدي قفشة

محمد هاني

مروان محسن

فرجاني ساسي

أشرف بن شرقي

ويدور برنامج رامز الجديد، داخل ملهى للألعاب ويتم إقناع الضيوف بالتصوير داخله.

ويعتمد رامز جلال خلال هذا العام على فريق عمل برنامجه السابق باختلاف مخرج عمل البرنامج الذي تم تغييره ذلك العام.