الخميس 06 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الري»: المشروعات المنفذة تحقق منظومة متكاملة لترشيد المياه

اجتماع بوزارة الري
اجتماع بوزارة الري

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، مع المهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة بالمحافظات، بالإضافة إلى مستجدات المشروع القومي للتحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية والمستصلحة .

واستعرض وزير الموارد المائية والري، الخميس، عدة مشروعات كبرى تنفذ حالياً كأولوية أولى للحفاظ على الموارد المائية وحسن استغلالها، ومنها مشروعات تأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات، وتحديث نظم الري الحديث بدلا من الري التقليدي بالغمر، بالإضافة إلى مناقشة آليات تنفيذ أعمال تأهيل المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية تمهيداً لتأهيلها هي الأخرى حفاظا على الموارد المائية وحسن استغلالها على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى آليات التمويل والتنفيذ.

وأكد وزير الموارد المائية والري، خلال الاجتماع، ضرورة الإسراع للانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام وتطبيق طرق الري الحديث لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وعدم إهدارها بما يسهم في زيادة معدلات إنتاجية المحاصيل الزراعية وتحسين نوعيتها.

وأشار وزير الري إلى أهمية إلقاء الضوء على النماذج الناجحة في التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث لتمثل دافعاً للمزيد من المزارعين على التحول لنُظم الري الحديث واستخدام نظم الري الذكي، والاستفادة من جهود المزارعين الذين قاموا بالتحول لاستخدام أنظمة الري الحديث بأراضيهم بقيامهم بتوعية المزارعين المحيطين بهم وروابط المزارعين.

وشدد وزير الموارد المائية والري على أهمية ما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة، مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، مشيرًا إلى أنه من المستهدف تأهيل ورفع كفاءة المساقي خلال الأيام القادمة، مع وضع آلية لحصر كافة المساقى الخاصة، وأن تتزامن خطة تأهيلها مع أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة. 

كما أكد أن تحويل الأراضي والزمامات الزراعية بها إلى ري حديث يحقق منظومة متكاملة لترشيد استهلاك المياه وتحسين إدارتها بشكل كبير، والإسهام في وصولها إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب.

وزارة الري ترشيد استهلاك المياه تبطين الترع تاهيل محافظات

الأكثر قراءة

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بكورونا

أكبر دراسة واقعية حتى الآن: لقاح «فايزر- بايونتيك» يحمي بنسبة 95% من كورونا

«بنتاجون» يكشف موعد سقوط الصاروخ الصينى

التحفظ على أشرف السعد فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولى

طبيب يحذر من عبارة تقال عند «الإصابة بكورونا»: تؤدي لتدهور الحالة

موعد إجازة عيد الفطر 2021 للعاملين بالقطاع العام والخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

جلال حمام

جلال حمام يكتب: الإنذار الأخير.. قبل أن يبدأ الطوفان

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

خالد عكاشة

السياسة الخارجية الإيرانية تحت جهاز الأشعة

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

جمال-أسعد

التليفزيون والسلام الاجتماعي

ماجد حبته

نابليون بلا رتوش

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (9).. رمز يهودى أم قوى للسحر.. ما قصة نجمة داوود؟

يواجه صعوبات وخدع نتنياهو.. هل سينجح يائير لابيد في تشكيل حكومة إسرائيل؟

رجل أعمال يحمل الجنسية الأمريكية.. من هو الفلسطينى مُنفذ عملية "تبواح"؟