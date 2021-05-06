«الري»: المشروعات المنفذة تحقق منظومة متكاملة لترشيد المياه

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، مع المهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة بالمحافظات، بالإضافة إلى مستجدات المشروع القومي للتحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية والمستصلحة .



واستعرض وزير الموارد المائية والري، الخميس، عدة مشروعات كبرى تنفذ حالياً كأولوية أولى للحفاظ على الموارد المائية وحسن استغلالها، ومنها مشروعات تأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات، وتحديث نظم الري الحديث بدلا من الري التقليدي بالغمر، بالإضافة إلى مناقشة آليات تنفيذ أعمال تأهيل المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية تمهيداً لتأهيلها هي الأخرى حفاظا على الموارد المائية وحسن استغلالها على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى آليات التمويل والتنفيذ.

وأكد وزير الموارد المائية والري، خلال الاجتماع، ضرورة الإسراع للانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام وتطبيق طرق الري الحديث لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وعدم إهدارها بما يسهم في زيادة معدلات إنتاجية المحاصيل الزراعية وتحسين نوعيتها.



وأشار وزير الري إلى أهمية إلقاء الضوء على النماذج الناجحة في التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث لتمثل دافعاً للمزيد من المزارعين على التحول لنُظم الري الحديث واستخدام نظم الري الذكي، والاستفادة من جهود المزارعين الذين قاموا بالتحول لاستخدام أنظمة الري الحديث بأراضيهم بقيامهم بتوعية المزارعين المحيطين بهم وروابط المزارعين.



وشدد وزير الموارد المائية والري على أهمية ما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة، مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، مشيرًا إلى أنه من المستهدف تأهيل ورفع كفاءة المساقي خلال الأيام القادمة، مع وضع آلية لحصر كافة المساقى الخاصة، وأن تتزامن خطة تأهيلها مع أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة.

كما أكد أن تحويل الأراضي والزمامات الزراعية بها إلى ري حديث يحقق منظومة متكاملة لترشيد استهلاك المياه وتحسين إدارتها بشكل كبير، والإسهام في وصولها إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب.