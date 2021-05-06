تعرف على مواعيد فروع ومنافذ بيع شركات المحمول خلال إجازة عيد الفطر

بعد بدأ تطبيق قرارات مجلس الوزراء

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان وفترة عيد الفطر المبارك.



بالإشارة إلى قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 933 لسنة 2021 بشأن غلق المحال والمراكز التجارية الساعة التاسعة مساءً خلال الفترة من اليوم 6 مايو وحتى نهاية يوم 21 مايو 2021، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة تنفيذ القرار لتكون كالتالي:

مواعيد التعامل مع الجمهور خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك:

طوال أيام الأسبوع: من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصراً.

يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الخامسة عصراً.

مواعيد التعامل مع الجمهور خلال عيد الفطر المبارك وحتى نهاية يوم 21 مايو 2021:

أول أيام العيد: من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الثامنة والنصف مساءً.

باقي أيام العيد وحتى نهاية يوم 21 مايو 2021: من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثامنة والنصف مساءً.

يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الثامنة والنصف مساءً.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد أصدر تقريره لنتائج قياسات الربع الأول لعام ٢٠٢١ الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢١.

يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز علي تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.

وفي هذه السطور نستعرض إلاجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين

١.مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمركز تلقى شكاوى المستخدمين



مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمركز تلقي شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات (١٥٥)، ليعمل طوال أيام الأسبوع بواقع ١٤ ساعة يوميا، وذلك لضمان تلقي شكاوى الجودة على مدار اليوم والتي تتعدى الـ ٥٠ ألف شكوى خلال الربع الواحد.

2. مضاعفة غرامات المشغلين الخاصة بانخفاض مؤشرات جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين عن المعايير المحددة لها

قام الجهاز بتعديل لائحة الجزاءات الخاصة بجودة خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين، وعلى آثرها قام بمضاعفة الغرامات المطبقة، وتم اخطار المشغلين على البدء في تنفيذ لائحة الجزاءات الجديدة في النصف الثاني من عام 2021.

3-وضع آلية جديدة لمراقبة زمن حل شكاوى المستخدمين الخاصة بجودة خدمات الاتصالات

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوضع آلية جديدة لقياس زمن حل شكاوى المستخدمين منذ وقت تقديمها لدى المشغل، مع تطبيق غرامات على الشكاوى التي تتعدى الحد الأقصى للوقت المحدد للحل طبقًا لنوع كل شكوى، وذلك بعد رصد زيادة عدد شكاوى المستخدمين من بطء حل شكواهم لدى مشغليهم، والبدء في تنفيذها في النصف الثاني من عام 2021.

٤.تمكين المستخدم من الاستعلام عن او الغاء الخدمات الترفيهية

أطلق الجهاز خدمة الكود المختصر المجانـي (*155#) للحد من ظاهرة اشراك المستخدمين في خدمات بدون علمهم او رغبتهم، وتمكن الخدمة الجديدة المستخدم من الاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة، في حالة عدم رغبته، لدى الأربع مشغلين (الخدمات الترفيهية)، كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية وغيرها. وبلغ العدد الإجمالي لمرات استخدام الكود منذ اطلاق الخدمة في اول يناير ٥٫٥ مليون استعلام/ الغاء.



ويستعرض التقرير مؤشرات جودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري؛ حيث تم اجراء اختبارات قياسات جودة خدمات الهاتف المحمول لعدد ٨١ منطقة (مدينة وحي)، مع زيادة القدرات الفنية لإجراء القياسات الميدانية للوصول إلى المستوى الإداري الثالث في الطرق والمدن والاحياء، وذلك باستخدام سيارات القياس لمسافات تصل إلى أكثر من ١٠٠ ألف كم على مدار الثلاثة أشهر.

وتم رصد تحسن جودة الخدمة في 6 مناطق خلال الربع الأول 2021، نتيجة التنسيق المستمر مع المشغلين لحل مشاكل جودة الخدمة، بينما مازالت 44 منطقة تعاني من سوء جودة الخدمة، وجاري العمل مع المشغلين لتحسين جودة الخدمات المقدمة بها، من خلال تسريع آليات بناء الأبراج، وتجهيز الشبكات الحالية للعمل بالترددات الجديدة مما يساهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين بهذه المناطق.