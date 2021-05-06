«الأعلى للجامعات» يعلن تفاصيل خطة الامتحانات والفصل الدراسي الثاني اليوم

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المجلس الأعلى للجامعات اجتمع بشكل مفاجئ، وسوف يعلن في بيان صحفي خلال الساعات المقبلة عن التفاصيل الكاملة الخاصة بخطة الامتحانات والفصل الدراسي الثاني .

ونفت المصادر استبدال الامتحانات بالأبحاث، وأكدت المصادر أنه من المقرر انهاء الفصل الدراسي الثاني في ٣١ يوليو، وأن بيان المجلس الأعلى للجامعات سوف يوضح كل الأمور الهامة للطلاب خلال بيان صحفي يصدر بعد قليل.

وأشارت المصادر إلى أن القرارات سوف تكون في صالح الطالب خاصة في ظل جائحة كورونا، وسوف يتم التشديد علي الكليات بتنفيذ الإجراءات الاحترازية في جميع الكليات وعدم التهاون في ذلك.

وكان قد أكد المجلس قبل شهور على تطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الجاري (الجمع في التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعي والتعليم أون لاين) وتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة.

وقال المجلس أن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة والتشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.

وكان قد وافق المجلس على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدأيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة ويجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء كافة الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفى هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات أما بالنسبة للطلاب الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فعليهم التقدم بتقرير طبى معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفى هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التي تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقا لما يقرره التقرير لطبى، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات.