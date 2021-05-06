وزير الزراعة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الفاو واتحاد منتجي الدواجن

شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مكتب مصر والاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتطوير نظم الإنتاج وتحقيق الاستدامة في صناعة الدواجن وتحقيق الأهداف المشتركة للجهتين في مجال تقديم خدمات تكنولوجية متقدمة ومبتكرة لنظم الإنتاج المختلفة والخاصة بصناعة الدواجن وتعزيز العمل لتحقيق نُهُج متكاملة للاستدامة.

وحضر حفل توقيع الاتفاقية لمهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ونصر الدين حاج الأمين، ممثل الفاو في مصر، والمهندس محمود محمد العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

وتنص مذكرة التفاهم على أنه يمكن للطرفين تعزيز التعاون في مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، من خلال التعاون على توصيف نظام إنتاج الدواجن والمعاملات الإنتاجية في كافة القطاعات وتحديث توصيف الإنتاج لكل قطاع وتحليله بصورة منتظمة؛ ووضع مناهج متكاملة لتعزيز الأمن الحيوي في إنتاج الدواجن على مستوى سلسلة الإنتاج للدواجن بأسرها، وتقديم الدعم الفني لبرنامج الإرشاد والتوعية لمنتجي الدواجن حول الأمن الحيوي.

كما تنص على تبادل المعلومات بين الطرفين ونقل التكنولوجيا المتعلّقة بالسيطرة على أمراض الدواجن التّي تؤثّر على الاقتصاد والصحّة العامة، ورصد فعالية اللقاحات وتغطيتها، ومقاومة مضادات الميكروبات، وغيرها، إلى جانب إنشاء نظام لتتبع إنتاج الدواجن وتسويقها؛ وتحديد طرق مبتكرة للتواصل ونشر المعلومات مثل قناة على موقع YouTube، وأفلام قصيرة، موقع الكتروني، وغير ذلك من الطرق المبتكرة والحديثة.

وعقب التوقيع صرح وزير الزراعة بأن صناعة الدواجن تعد من الصناعات الكبيرة في مصر والتي توليها الحكومة أهمية كبيرة باعتبارها أحد الأركان الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين، حيث يبلغ حجم الاستثمارات في هذه الصناعة ما يزيد عن 90 مليار جنيه وتستوعب 3 ملايين عامل،

وأضاف “القصير” أن مذكرة التفاهم الموقعة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تأتي كخطوة جديدة وهامة نحو تحقيق الأهداف بالارتقاء بصناعة الدواجن في مصر، والحفاظ على هذه الصناعة الوطنية من خلال تحقيق معايير متقدمة للأمن الحيوي ومكافحة الأمراض الحيوانية التي تصيب الدواجن ويمكن أن تنتقل للإنسان مثل مرض أنفلونزا الطيور”.

ومن جانبه قال نصر الدين حاج الأمين، ممثل الفاو في مصر، تهدف هذه المذكرة إلى توفير إطار للتعاون مع اتحاد منتجي الدواجن في مصر لتعزيز الأهداف والغايات المشتركة لتحقيق الاستدامة في إنتاج الأغذية للشعب المصري، كما أنها تأتي في إطار أهداف الفاو الاستراتيجية، ولاسيما الهدف الاستراتيجي الخامس حول تعزيز قدرة سبل العيش على الصمود أمام التهديدات والأزمات، والهدف الاستراتيجي الأول حول الإسهام في القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية”.

ومن ناحيته قال المهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن هذه الاتفاقية مع منظمة الفاو ستصب في الخطط والجهود الرامية لتطوير العمل في الاتحاد وحماية المنتجين بكافة أشكالهم بغرض تطوير صناعة الدواجن في مصر، حيث يسعى الاتحاد عبر خطة ممنهجة على تطوير أداء صغار المربين للارتقاء بمزارعهم وطرق إدارتها ومساعدتهم على الحصول على مستلزمات الإنتاج بسعر مناسب لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواج